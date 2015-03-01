علائمی که نشان می دهد هوش بالایی دارید/ ویژگی چپ دست ها

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از علائمی که حاکی از هوش بیشتر بوده و پایه علمی نیز دارند اشاره می شود.

سیگار نکشیدن

طبق مطالعه سال ۲۰۱۰ در جهت مقایسه IQ و وضعیت سیگار کشیدن ۲۰ هزار مرد جوان، نتایج قابل توجهی حاصل شد:

افراد سیگاری با میانگین سنی بین ۱۸ تا ۲۱ سال، دارای IQ=۹۴ بودند، در حالیکه IQ افراد غیرسیگاری ۱۰۱ بود، میانگین IQ افرادی که بیش از یک پاکت سیگار در روز می کشیدند ۹۰ بود.

با مقایسه بین چندین برادر، مشخص شد که برادرهای غیرسیگاری باهوش تر از برادرهای سیگاری بودند.

آموختن موسیقی

تحقیقات نشان می دهد که آموختن موسیقی به رشد ذهن کودکان به شیوه های گوناگون کمک می کند:

در مطالعه انجام شده در سال ۲۰۱۱، مشخص شد که هوش کلامی کودکان ۴ تا ۶ ساله فقط یک ماه بعد از یادگیری موسیقی رشد خوبی داشته است؛

طبق مطالعه سال ۲۰۰۴، کودکان ۶ ساله ایی که به مدت ۹ ماه در معرض آموزش دروس پیانو قرار گرفته بودند، در مقایسه با کودکانی که دروس نمایش آموخته بودند یا کودکانی که در هیچ کلاسی شرکت نکرده بودند، IQ بالاتری داشتند.

فرزند اول خانواده بودن

معمولاً بزرگ ترین بچه های خانواده باهوش تر هستند، اما این موضوع به خاطر مسئله ژنتیک نیست.

یافته های جدید حاکی از آن است که بچه های بزرگتر به طور میانگین سه نمره از خواهر یا برادر کوچک تر بعد خود IQ بالاتری دارند. اما این تفاوت به خاطر عوامل بیولوژیکی نیست، بلکه به دلیل رفتارهای روانشناسی متقابل بین والدین و فرزندان است.

به همین خاطر و همچنین دلایل دیگر، معمولا فرزندان اول خانواده در مقایسه با سایر خواهر و برادرهای خود، موفق تر هستند.

لاغر بودن

طبق یک مطالعه فرانسوی در سال ۲۰۰۶، محققان از ۲۲۰۰ فرد بزرگسال در طول یک دوره پنج ساله، تست هوش گرفتند.

طبق این مطالعه هر چقدر دور کمر افراد بزرگتر بود، توانایی شناختی اش پایین تر بود.

طبق یافته محققان، افراد دارای BMI (شاخص توده بدنی) معادل ۲۰ یا کمتر توانستند ۵۶ درصد از کلمات را در تست لغات به خاطر آورند، در حالیکه افراد چاق تر از این میزان، یعنی با BMI معادل ۳۰ یا بالاتر، فقط ۴۴ درصد از کلمات را به خاطر آوردند.

همچنین در آزمونی که پنج سال بعد گرفته شد، میزان درک شناختی افراد چاق تر کاهش بیشتری یافته بود: میزان یادآوری آنها تا ۳۷.۵ درصد کاهش یافته بود، در حالیکه افراد دارای وزن سالم، سطح یادآوری شان را حفظ کرده بودند.

به خاطر داشته باشید که بدن سالم با ذهن سالم رابطه نزدیکی دارد.

خوردن شیر مادر

طبق دو مطالعه انجام شده بر روی بیش از ۳۰۰۰ کودک در بریتانیا و نیوزیلند، مشخص شد که خوردن شیر مادر به طور متوسط موجب افزایش هوش تا حدود هفت نمره IQ می شود.

چپ دست بودن

طبق تحقیقات اخیر، افراد چپ دست دارای «تفکر واگرا» هستند، نوعی خلاقیت که با ایده ها و نظرات جدید همراه است.

افراد چپ دست مهارت بیشتری در تلفیق دو شی به شیوه جدید به منظور ساخت شیء سوم دارند.

شاید به همین خاطر است که افراد چپ دست در هنر معماری و موسیقی بهتر می درخشند.