به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، به دانشجویان مقطع دکترا در رشته های مرتبط کمک هزینه شرکت در کنگره های بین المللی علوم و فناوری های شناختی اعطا می کند.

دانشجویان دکترا تخصصی (PhD) و یا تخصص بالینی (رزیدنتی) در حوزه‌های مرتبط با علوم و فناوریهای شناختی در یکی از دانشگاهها و موسسات داخلی کشور که حداقل یک پژوهش اصیل در حوزه‌های مرتبط با علوم شناختی داشته باشند می توانند در جایگاه مولف اول، برای ارائه مقاله در کنگره های منتخب ستاد اقدام کنند.

دانشجویان دکترا ابتدا باید در سایت ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی ثبت نام و مقالات خود را به صورت خلاصه ارائه کنند.

فراخوان ثبت نام برای این جایزه از هفته سوم اسفند ماه آغاز می شود و اسامی افراد پذیرفته شدگان تا حداکثر یک ماه پس از پایان مهلت ارسال مدارک (آخرین مهلت۲۰ فروردین) و بر اساس نظر شورای مشترک آموزش و پژوهش ستاد اعلام می‌شود.

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی برای ارتقاء سطح علمی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های دکترا دانشگاهها و کمک هزینه شرکت در کنگرههای علوم و فناوریهای شناختی، سالانه در دو مقطع زمانی به متقاضیان ،موسسات آموزش عالی در خارج از کشور اعطا می کند. این تسهیلات برای شرکت در کنگره های منتخب ستاد، به واجدین شرایط تعلق می گیرد.

امتیازات جایزه شامل کمک هزینه سفر برای شرکت در کنگره بین المللی بر اساس منطقه و بدین صورت است و معادل ریالی این مبالغ با داوطلبان اعطا می شود. همچنین میزان جایزه با توجه به کیفیت گزارش علمی متقاضی با نظر ستاد تا ده درصد قابل افزایش خواهد بود.