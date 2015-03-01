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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۸

از سوی ستاد علوم شناختی منتشر شد؛

جدول تسهیلات شرکت در کنگره‌های خارجی برای دانشجویان علوم شناختی

جدول تسهیلات شرکت در کنگره‌های خارجی برای دانشجویان علوم شناختی

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی به دانشجویان دوره‌های دکتری رشته های مرتبط در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور، کمک هزینه شرکت در کنگره‌های بین المللی علوم و فناوریهای شناختی، اعطا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ستاد توسعه  علوم و فناوری های شناختی، به دانشجویان مقطع دکترا در رشته های مرتبط کمک هزینه شرکت در کنگره های بین المللی علوم و فناوری های شناختی اعطا می کند.

دانشجویان دکترا تخصصی (PhD) و یا تخصص بالینی (رزیدنتی) در حوزه‌های مرتبط با علوم و فناوریهای شناختی در یکی از دانشگاهها و موسسات داخلی کشور که حداقل یک پژوهش اصیل در حوزه‌های مرتبط با علوم شناختی داشته باشند می توانند در جایگاه مولف اول، برای ارائه مقاله در کنگره های منتخب ستاد اقدام کنند.

دانشجویان دکترا  ابتدا باید در سایت ستاد توسعه علوم و فناوری شناختی ثبت نام  و مقالات خود را به صورت خلاصه ارائه کنند.

فراخوان ثبت نام برای این جایزه از هفته سوم اسفند ماه آغاز می شود و اسامی افراد پذیرفته شدگان تا حداکثر یک ماه پس از پایان مهلت ارسال مدارک (آخرین مهلت۲۰ فروردین) و بر اساس نظر شورای مشترک آموزش و پژوهش ستاد اعلام می‌شود.

ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی برای ارتقاء سطح علمی آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های دکترا دانشگاهها و کمک هزینه شرکت در کنگرههای علوم و فناوریهای شناختی، سالانه در دو مقطع زمانی به متقاضیان ،موسسات آموزش عالی در خارج از کشور اعطا می کند. این تسهیلات برای شرکت در کنگره های منتخب ستاد، به واجدین شرایط تعلق می گیرد.

امتیازات جایزه شامل کمک هزینه سفر برای شرکت در کنگره بین المللی بر اساس  منطقه و بدین صورت است و معادل ریالی این مبالغ با داوطلبان اعطا می شود. همچنین میزان جایزه با توجه به کیفیت گزارش علمی متقاضی با نظر ستاد تا ده درصد قابل افزایش خواهد بود.

ردیفمنطقهمبلغ قابل پرداخت
۱کشورهای همسایه، خاورمیانه و هند ۹۰۰دلار
۲کشورهای ژاپن، هنگ کنک، سنگاپور، تایوان، کره جنوبی۱۶۰۰دلار
۳دیگر کشورهای قاره آسیا۱۲۰۰دلار
۴کشورهای قاره اروپا و آفریقا۱۶۰۰دلار
۵کشورهای قاره اقیانوسیه و آمریکا۲۲۰۰دلار

 

 

کد مطلب 2508796

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