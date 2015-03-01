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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۹

فیلم/ ورود آب به کلاه‌های فضانوردان در کابل‌کشی فضایی

فیلم/ ورود آب به کلاه‌های فضانوردان در کابل‌کشی فضایی

در روزهای اخیر، پیاده روی فضانوردان برای ورود تاکسی‌های فضایی تبدیل به مهمترین خبر فضایی شده اما ورود آب به کلاه های فضانوردان در این پیاده روی‌ها می تواند تهدیدی برای حیات آنها محسوب شود.

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به گزارش خبرگزاری مهر، دو فضانورد امریکایی در تاریخ ۲۱ فوریه برابر با ۲ اسفند ماه اولین پیاده روی فضایی خود را با هدف تعیین مسیر کابل های ایستگاه فضایی بین المللی (ISS) آغاز کردند.

در نهایت، هدف از این ماموریت را می توان در آماده سازی ایستگاه فضایی بین المللی برای ورود تاکسی های فضایی تجاری سرنشین دار کمپانی هایی مانند بوئینگ یا اسپیس ایکس دانست.

دومین پیاده روی فضانوردان با ورود آب به کلاه یکی از فضانوردان همراه بود تا آنها را مجبور کند که زودتر از زمان مقرر شده به ایستگاه فضایی برگردند زیرا نفوذ آب به کلاه های فضانوردان در شرایط بی وزنی می تواند سیستم تنفسی و همینطور حیاتی آنها را تهدید کرده و خطر جدی محسوب می شود.

در زمان بازگشت به ایستگاه فضایی مشخص شد آب نفوذ کرده به کلاه فضانورد در حدود ۱۵ میلی متر بوده و بنا به گزارشات منتشر شده از سوی ناسا، این آب از درون لباس فضانورد به کلاه نفوذ کرده بود.

کد مطلب 2508800

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