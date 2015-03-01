جذب ۲۲۰ هیئت علمی در دانشگاه های آزاد فارس تا پایان سال ۹۴

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه سارویی پیش از ظهر یکشنبه در نشستی خبری که برای تشریح نتیجه شصت و نهمین شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، گفت: دانشگاه آزاد علاوه بر اینکه درآمدهای خود را از خیل شهریه ها تامین می کند، سیاستی را دنبال می کند که با تجاری سازی نیز درآمد ایجاد کند که ایجاد مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان گامی در همین راستا است.

وی با اعلام اینکه اولین مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی شیراز تاسیس خواهد شد، تصریح کرد: در کشور تولید علم در سطح بالایی قرار دارد ولی این تولید علم زمانی می تواند مفید واقع شود که در راستای تجاری سازی باشد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ادامه داد: هدف شرکت های دانش بنیان این است که دانش را تجاری سازد و این سیاستی است که دانشگاه آزاد نیز به جد آن را دنبال می کند.

سارویی با اشاره به اینکه یکی از مباحث مطرح شده در نشست مذکور مبحث گسترش تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد بوده است، عنوان کرد: در حال حاضر عمده واحدهای دانشگاه آزاد در رشته های بسیار خوبی دارای تحصیلات تکمیلی هستند.

۸۶ نفر برای هیئت علمی دانشگاه آزاد شیراز جذب می شوند

وی با بیان اینکه یکی از سیاست های دنبال شده در دانشگاه آزاد جذب هیئت علمی های جدید برای واحدهای مختلف است که پیش بینی شده تا پایان سال ۹۴ در سطح کشور پنج هزار هیئت علمی برای این دانشگاه ها جذب شوند، اظهار داشت: قرار است تا پایان سال ۹۴ برای دانشگاه آزاد واحد شیراز ۸۶نفر هیئت علمی و برای سایر دانشگاه های آزاد استان ۲۲۰ هیئت علمی جذب شوند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز با عنوان اینکه طرح های فرهنگی متفاوتی در سطح دانشگاه های آزاد دنبال می شوند، ابراز داشت: جایزه وحدت مذاهب اسلامی دانشگاه های جهان، جایزه قرآنی دو سالانه شیخ طوسی، توسعه مساجد در دانشگاه ها، تقویت کانون های قرآنی و عترت دانشگاه ها، برگزاری مسابقات قرآنی از جمله طرح های ماندگار فرهنگی است که در برنامه های دانشگاه آزاد تعریف شده است.

واحدهای زیان زده دانشگاه آزاد در فارس اندک هستند

سارویی با اشاره به اینکه تعداد واحدهای زیان ده دانشگاه در سطح کشور در شهریور ۹۲ تعداد ۲۳۵ واحد واسفند ۹۲ تعداد ۱۷۱ واحد بوده و تا پایان امسال به عددی نزدیک به ۱۰۰ خواهد رسید، عنوان کرد: تعداد واحدهای زیان ده در سطح استان فارس اندک هستند که امیدواریم بتوانیم تعداد آنها را به پایین تر حد کاهش دهیم.

وی بیان کرد: دانشگاه آزاد در چندین واحد از جمله واحد تهران آموزش مجازی را آغاز کرده است و قصد دارد که این امر را در واحدهای مراکز استان ها نیز دنبال کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز گفت: در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه های آزاد یک به ۵۰ است که سعی بر این نیست این نسبت به یک به ۳۲ برسد و به همین علت بحث جذب هیئت علمی در دستور کار قرار گرفته است.

سارویی بیان کرد: دانشگاه ها با افرادی سر و کار دارد که از قشر جوان هستند و تکریم آن ها امری اساسی است و به همین دلیل دانشجو محوری و برخورد مناسب با دانشجو از جمله مواردی است که در نشست برگزار شده بر آن تاکید شد.

وی تاکید کرد: اگر فضای مناسب فعالیت تشکل های دانشجویی سیاسی و فرهنگی در چارچوب رعایت قوانین و بدون تنگ نظری مدیران فراهم شود، محیط با نشاطی برای دانشگاه ها ایجاد خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: ایجاد انجمن های نیکوکاری و استفاده از خیرین از سیاست های دانشگاه برای فراهم آوردن شرایط لازم برای تحصیل دانشجویان بی بضاعت است و دانشجویان همچنین می توانند از وام های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دانشگاه استفاده کنند.

سارویی همچنین در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش شهریه ها، گفت: احتمالا میزان شهریه های متغیر تا ۱۵ درصد تغییر خواهد کرد ولی در شهریه های ثابت چندان تغییری ایجاد نخواهد شد.

وی گفت: در سال ۹۳معادل ۱۲ درصد از درآمدهای دانشگاه از موارد غیر شهریه بوده است که برنامه این است که این رقم در سال ۹۴ به ۱۶ درصد افزایش یابد.