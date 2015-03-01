انتقاد از نبود برنامه کلان در حوزه خانواده/ پراکنده کاری کرده ایم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود گلزاری در مراسم اختتامیه جشنواره ملی ازدواج با بیان اینکه این جشنواره امسال شکل محتوایی پیدا کرده است، افزود: تجلیل از فعالان و خیرین حوزه ازدواج، زوج های موفق، دستگاه ها و دانشگاه هایی که در این حوزه فعالیت های موثری داشته اند از بخش های این جشنواره بود.

رئیس همایش جشنواره ملی ازدواج و تحکیم خانواده با تاکید بر اینکه این جشنواره اولین جشنواره ای است که حالت محتوایی دارد گفت: امیدواریم که جشنواره ازدواج و تحکیم خانواده با همین رویکرد ادامه پیدا کند.

گلزاری با اشاره به اینکه بررسی هیات داوران از آثار علمی، هنری و فرهنگی نشان داد در بخش فرهنگی خانواده کم کاری شده است.

معاون وزیر جوانان با بیان اینکه با وجود آنکه خانواده در تمام فرهنگ ها و ادیان مقدس است و همه ما می دانیم که نهاد خانواده چقدر در معرض آسیب است، اضافه کرد: همه ما آمارها و ارقام آسیب های خانواده، مشکلات فرهنگی در این حوزه، بالا رفتن سن ازدواج، افزایش آمار طلاق، افزایش سن تجرد، مشکلات همسان گزینی آگاه هستیم و می دانیم روش های سنتی دیگر در این حوزه جواب نمی دهد و وجود صدها سایت مسئله دار و موسسه و ورود افراد دلسوز اما کم صلاحیت به این عرصه مشکلات زیادی را در حوزه ازدواج وارد کرده اما باز هم برنامه ریزی منسجمی در حوزه خانواده نداشته ایم.

گلزاری با بیان اینکه آمار طلاق در کشور سیر صعودی داشته است، گفت: دیگر طلاق مختص کلانشهرها نیست و همه شهرهای دور و نزدیک مسئله طلاق را تجربه کرده اند و به خصوص مشکلاتی مانند طلاق عاطفی و ضعیف شدن مسائلی که محبت را در خانواده ها افزایش می دهد، لزوم برنامه ریزی منسجم در حوزه خانواده را یادآوری می کند.

معاون وزیر ورزش و جوانان با ابراز نگرانی از اینکه برنامه ریزی و سیاست گذاری منسجمی در حوزه جوانان نداریم، افزود: حل مشکلات خانواده نیاز به اهتمام دقیق و منظمی در سطح صاحبنظران دارد که چنین چیزی دیده نمی شود.

وی با بیان اینکه نهاد خانواده در همه ادیان مقدس است، گفت: می توان این نهاد را به عنوان موضوعی مشترک برای گفتگوی تمدن ها و گردآوری همه ادیان پاک و معنوی قرار داد.

گلزاری تاکید کرد: متاسفانه در سطح برنامه ریزی های کلان در سطح دولت، مجلس و صاحبنظران برنامه ریزی در حوزه خانواده نداشته ایم و دولت باید در این حوزه جدی تر وارد شود به طور مثال برای حوزه مشاوره قبل از ازدواج نهادهای دولتی به جان هم می افتند یا در حوزه همسان گزینی همچنان مشکل داریم. همچنین ما در حوزه فیلم، کتاب و فعالیت دانشگاهی آثار قابل توجهی در حوزه ازدواج و خانواده نداریم.

وی با انتقاد از ناهماهنگی و پراکنده کاری در حوزه خانواده گفت: دولت باید همانگونه در بخش خانواده حساس باشد که مقام معظم رهبری است. اگر به صحبت های ایشان رجوع شود می بینیم در تمامی صحبت هایشان دغدغه خانواده دارند.