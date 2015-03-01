تک روی ها صنعت اصفهان را خانه نشین کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، نزدیک به ۱۱۰ اتحادیه و صنف در قسمت توزیعی و تولید و خدماتی استان فعالیت می کنند که چرا با وجود این تعداد صنف، اتحادیه و تشکل که هر یک مجهز به هیئت رئیسه، بازرسان، ناظرین و مغزهای نخبه و کارشناسی است و واقف به مشکلات اقتصادی استان هستند و راهکاری‌های رفع مشکلات را هم می دانند اما اقتصاد اصفهان به چنین رکودی گرفتار شده، خود جای تامل دارد.

عضو پیشکسوت و از فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان در خصوص ناکارآمدی اصناف مختلف در اصفهان و رکود اقتصادی استان اظهار داشت: بزرگترین مشکل اقتصاد اصفهان وراثت ننگین زدودن شریک در جامعه است.

سرتیپی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در اصفهان اعتقادی به کار جمعی نیست و به شدت با کار شراکتی مقابله می‌شود، ادامه داد: این رویه اقتصادی در اصفهان در حالی است که دنیا، دنیای مشارکتی است.

وی اعلام کرد: در اصفهان تمام اصناف به شکل خرد و کوچک کنار هم قرار گرفته است بدون اینکه بازدهی داشته باشند و این یک معضل بزرگی است که در بازار اقتصادی با آن مواجهیم.

این فعال اقتصادی می‌گوید: فرهنگ سازی مشارکتی و استفاده از رکن خرد جمعی به شکل گسترده ای در تصمیم گیری ها و در اجرای موفق تجارت کمک خواهد کرد و به آن معنا و مفهوم می‌دهد.

سرتیپی گفت: امروز تن ندادن به کارهای مشارکتی، تک روی ها را بیشتر در نسل جوان شاهدیم که آفتی بر پیکره اقتصاد جوان است.

وی بیان کرد: صنعت مملکت و تجارت را تنها تک روی ها خانه نشین کرده است.

رئیس اسبق سازمان صنایع و معادن اصفهان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در اصفهان افراد به صورت فردی توانایی و کارآمدی بالایی دارند و این در حالی است که همین افراد اگر به شکل جمعی کنار هم قرار گیرند یک جمع خوبی نخواهند شد زیرا که کار جمعی را فرا نگرفته اند.

پورسینا اظهار داشت: استان اصفهان با داشتن ۸ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی فعال، صنعتی‌ترین استان کشور محسوب می‌شود اما کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی استان اصفهان نسبت به سال‌‌های گذشته کاهش یافته است.