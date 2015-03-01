نخستین کاروان راهیان نور دانشجویی کردستان عازم جنوب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول بسیج دانشجویی استان کردستان امروزیکشنبه در مراسم افتتاحیه و اعزام نخستین کاروان راهیان نوردانشجویی استان کردستان که در دانشگاه فرهنگیان شهید مدرس استان برگزار شد، گفت: دانشجویان استان امسال در قالب چهار کاروان شامل دو کاروان برادر و دو کاروان خواهر به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.

علی محمدپناه با اشاره به اینکه نخستین کاروان برادران امروز عازم مناطق جنوب می شوند، عنوان کرد: آخرین کاروان هم ۲۸ اسفندماه جاری عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور می شود.

وی به اهداف برگزاری این اردوها اشاره کرد و اظهارداشت: تبیین و ترویج معارف اسلامی دفاع مقدس و انتقال آن به اندیشه و باور دانشجویان به طوریکه در ذهن آنها ماندگار شود از جمله اهداف برگزاری این اردوها است.

وی ادامه داد: تحکیم پیوند ارزشی نسل جوان دفاع مقدس با نسل امروز تا عظمت و اقتدار آن دوره را امروزه در عرصه های مختلف فرهنگی واقتصادی کشورپیاده کنند.

مسئول بسیج دانشجویی استان کردستان افزود: هشت سال دفاع مقدس آیینه تمام نمای قامت استوار ملت ایران است که با توکل بر خداوند در مقابل دشمن تا دندان مسلح ایستادند و داغ پیروزی را بر پیشانی استکبار نشاندند.

محمدپناه عنوان کرد: نسل جوان امروز برای شناخت گنجینه های بزرگ ذخایر ایمان، اخلاص و شهادت طلبی رزمندگان به مناطق عملیاتی جنوب کشور در قالب کاروان های راهیان نور اعزام می شوند.

وی اظهارداشت: امروز برای تمامی مسئولان کشور این مهم که اردوهای راهیان نور حرکتی جریان ساز است، آشکار و مشخص است.

وی بیان کرد: این اردوها می تواند منشاء خیر وبرکت زیادی در حوزه های مختلف به ویژه سبک زندگی اسلامی بر مبنای سبک زندگی دانشجویان دوران جنگ داشته باشد.