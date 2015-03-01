به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود ترابی صبح یکشنبه در جشنواره تجلی نور که با حضور استان های اصفهان، سمنان و یزد به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد ضمن تاکید بر اینکه حجاب عاملی برای ارتقای روحی و معنوی است افزود: کسی که دارایی جمال خود را جار بزند دیگر فرصتی برای آزاد شدن ندارد.

وی بیان کرد: خداوند به انسان قد و قواره ای داده که بالاتر از این آسمانهاست تا رشد کند جوانه بزند و با عالم وجود یگانگی پیدا کند و این نیاز به سبک زندگی دارد که به نام سبک زندگی آزادسازی خود است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود نیز با اشاره به روند تصویب این جشنواره از همکاری واحدهای دانشگاهی استان های اصفهان، سمنان و یزد و به خصوص معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تشکر کرد و گفت: از کارهای اثر گذار فرهنگی حرکت امور فرهنگی با سمت و سوی هنری است در این جشنواره نیز بعد از فراخوانی که برای آن انجام شد، ۷۰۰ اثر هنری به دبیرخانه در بخشهایی چون آثار علمی مثل مقالات، کتب، نشریات و مجلات، آثار فرهنگی و هنری مثل آثار تجسمی (نقاشی، طراحی، عکس)، صنایع دستی، خوشنویسی، تئاتر، فیلنامه، نمایشنامه و فیلم کوتاه، انیمیشن، وبلاگ نویسی، شعر، داستان نویسی، خاطره نویسی، ایده ها و ابتکارات ارسال شد.

دکتر احمد دزیانیان با اشاره به اتفاق بزرگ فرهنگی که در چند روز آینده با تدفین دو پیکر پاک شهید گمنام در این دانشگاه خواهد افتاد اظهار امیدواری کرد همه بتوانند از رهروان واقعی این شهدای عزیز باشند.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان هم در این جشنواره در مورد جایگاه شهدا گفت: در تمام دنیا رسم است که یاد فوت شدگان جنگ خودشان را گرامی می دارند اما در کشور ما که مورد تجاوز دشمن تا دندان مسلح قرار گرفت یاد و خاطره این عزیزان رنگ و بویی دیگر دارد چرا که آنان به فرمان حضرت امام (ره) و بدون هیچ ادعایی جنگیدند و از جان خودشان گذشتند بنابراین وظیفه ماست که از این عزیزان یاد کنیم.

دکتر غلامحسن واعظی با اشاره به خاطره ای از شهید باکری افزود: این شهید گرانقدر می گفت مردم سه دسته اند دسته ای که پشیمانند از وضعیت موجود مثل کسانی که نگاهشان درباری و شاهنشاهی بود، عده ای هستند که بی تفاوتند و به دنبال جمع کردن مال و اموالند و گروهی هستند که بعد از جنگ مسائلی را می بینند که غصه زیاد می خورند و اینجاست که بهترین انتخاب خودش را می کنند و آن شهادت است که این افراد را به جایگاه واقعیشان می رساند.

وی با اشاره به اینکه این افراد بدون هیچ ادعا و توقعی رفتند، حفظ نظام، اسلام و انقلاب را بسیار مهم دانست و خاطرنشان کرد: استکبار و در راس آن اسرائیل، انگلیس و آمریکا از دیرباز تلاش می کردند و می کنند که جهاد و شهادت را در دنیای اسلام کمرنگ کنند و به همین دلیل است که امروز شاهد ظهور گروه های تکفیری هستیم که با جنایات وحشیانه خود اینگونه اعمال را انجام می دهند.

معاون پژوهشکده قرآن و عترت (ع) دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جشنواره گفت: محور این همایش با سه مولفه ارزشی سبک زندگی شهیدان، نماز و حجاب است و خوب است ببینیم نقطه وصل دو مولفه نماز و حجاب با شهید چیست.

عبدالمجید طالب تاش در پاسخ به این سوال گفت: قلب شهید نقطه اتصال او با نماز و حجاب است، شهید پیش از شهادت به عنوان یک انسان زمینی برای خود حریمی جستجو می کند تا از تاریکی ها در امان بماند، حریم پاکی که تجلی آن را در حجاب جستجو می کند و از آن بهره مند می شود.

وی در ادامه افزود: حجاب به مانند صدفی است که گوهر نورانی وگران قیمتی است که وجود آدمی را حفاظت و حراست می کند و شهید در زندگی حجاب را برگزیده بود تا از آن همچون سپری در برابر نفوذ شیاطین و ورود نامحرمان به قلب طاهر خویش استفاده کند.

معاون پژوهشکده قرآن و عترت (ع) دانشگاه آزاد اسلامی گفت: تا زمانی که این نورانیت قلب به اوج نهایی و انتهای کمال نرسیده بود شهید هم مثل همه مومنان دنیوی می ماند و در میان پاکان و ناپاکان زندگی می کرد و البته با وجود خویش دنیای اطراف خود را روشنایی می بخشید و آنگاه که قلب او به انتهای درجه پاکی رسید همان قلب زمینی دیگر تاب ماندن در زمین را نداشت.

طالب تاش ضمن تشکر از دست اندرکاران این همایش به خصوص دفتر فرهنگ دانشگاه ازاد اسلامی شاهرود گفت: چه نام نیکویی بر این جشنواره نهاده شده است؛ تجلی نور، نوری که از قلب آسمانی شهید برمی خیزد و با دومولفه نماز و حجاب پیوند می خورد.

در این جشنواره که توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری و نمایندگان تام الاختیار ستادهای هماهنگی سه استان اصفهان، سمنان و یزد و به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود برگزار شد از آلبوم فرهنگی که توسط دفتر فرهنگ دانشگاه تهیه شده بود رونمایی و از خانواده یک شهید و دانشجویان برتر در امر حجاب نیز تقدیر بعمل آمد.

در کنار این رویداد فرهنگی نیز نمایشگاهی از آثار ارائه شده به جشنواره برپا شده بود.