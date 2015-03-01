شاعر طنز نباید مانند یک موجود مبتذل همواره در دسترس باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل شعر طنز در ادامه برگزاری محافل شعرخوانی نهمین جشنواره بین المللی شعر فجر با حضور شاعران طنزسرا از سراسر کشور در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد.

در آغاز این جلسه که به دبیری رضا ساکی و با اجرای وی و نادر خطایی برگزار شد، اسماعیل امینی، دبیر علمی نهمین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر در سخنانی با بیان این نکته که شیوه اصلی عرضه قالب های مختلف شعری کتاب است، اظهار داشت: شاعران به شکل های مختلفی اشعار و آثار خود را عرضه کرده اند، از تریبون ها، محافل شعری، حتی به شکل نقالی در قهوه خانه ها. بعضی از شاعران راوی داشته اند و از آن طریق آثارشان را عرضه کرده اند؛ امروزه هم بعضی از شاعران در قالب صدای شاعر، آثارشان را قرائت می کنند و در اینترنت عرضه میکنند. این شیوه ها، اگرچه دارای خلاقیت هستند، اما به اندازه چاپ شعر در کتاب شعر اهمیت ندارند.

وی افزود: شعر طنز علاقه من است و تمام وقت پژوهش من در دانشگاه صرف شعر طنز می شود. به نظر می رسد عرضه شعر طنز از تریبون بسیار اهمیت دارد و البته بهتر است شعر طنز را مخاطب جدی شعر بخواند و بپسندد و بر سر زبان بیفتد.

دبیر علمی نهمین دوره جشنواره بین المللی شعر طنز با اشاره به برگزاری محافل شعرخوانی در این دوره از جشنواره خاطرنشان کرد: این که محافل شعرخوانی برگزار کردیم به این دلیل بود که می خواستیم شاعران رویارو با مخاطب اشعارشان را به مخاطب عرضه کنند و توجه محافل شعری و ادبی به برگزاری جشنواره شعر فجر جلب شود. در این دوره محافل متعددی هم برگزار شد که از جمله آن، سه محفل در خارج از کشور و تعدادی هم محافل داخلی بود.

امینی در ادامه شعر را به نسبت هنرهای دیگر، هنری خاموش دانست و سپس تصریح کرد: امیدواریم با برگزاری این محافل هنر شعر که در دورن ماست، اما به لحاظ نمود بیرونی، خاموش تر است بیشتر در جامعه دیده شده و ما امیدواریم جشنواره شعر فجر باعث شود ارتباط شعر با مخاطب بیشتر شود.

پس از سخنان امینی، رضا ساکی با دعوت از نادر خطایی، شاعر طنزپرداز کشورمان به روی سن، در اجرای این محفل از وی کمک گرفت. ساکی که قبل از حضور خطایی بر روی سن، مجسمه کوچکی از «خروس» را آماده کرده بود، این حیوان را نماد طنزپردازی در ایران دانست.

نخستین شاعری که در این جلسه اشعار خود را خواند، صابر قدیمی بود. وی با خوانش دو شعر درباره «آجیل» و «تولید ملی»، جای خود را به عباس احمدی داد. پس از شعرخوانی عباس احمدی، شهرام شکیبا در سخنانی با انتقاد از برگزاری نشست های متعدد شعری در حوزه طنز خاطرنشان کرد: امروزه مشاهده می کنیم کنار هر پارکی که دستشوئی عمومی وجود دارد، یک محفل شعر طنز هم در حال برگزاری است؛ ما به عنوان شاعران طنز نباید هرجایی برای شعرخوانی اقدام کنیم و خود را مانند موجودات مبتذل در دسترس همگان قرار دهیم. ابتذالی که استاد زروئی در شعر طنز همواره از آن یاد می کنند، محتوایی نیست و محصول بیش از حد در دسترس بودن شاعر طنزپرداز است.

این شاعرطنزپرداز کشورمان تصریح کرد: کار از دست رفته و از مسئولان نمی شود چیزی خواست. چنان که بابت همین حرف ها از من شکایت کرده اند و من منتظر وقت دادگاه هستم. باید از دوستان طنزپرداز خواست که یک جا را خانه خود بدانند و همانجا آثار خود را بخوانند. من قول می دهم که جز در حوزه هنری شعر نخوانم، چرا که شعر گفتن را در حوزه یاد گرفتم و کار طنز را در اینجا آغاز کردم و اینجا را خانه خود می دانم. شکیبا در ادامه این محفل شعرخوانی، چند رباعی طنز خواند که در آنها به استقبال از اشعار خیام رفته بود.

امید مهدی نژاد نیز از جمله شاعران طنزپردازی بود که در این محفل شعرخوانی کرد. وی که نقیضه ای روی یک از شعرهای عباس احمدی سروده بود، این نقیضه را به خود وی تقدیم کرد و سپس، قصیده ای طنز را که پیشتر به استاد ابوالفضل زرویی نصرآباد تقدیم کرده بود را قرائت کرد.

سعیده موسوی زاده با شعری به لهجه مشهدی، علیرضا لبش با چند شعر نوی طنز، روح الله احمدی با غزلی در نقد «یار»، شروین سلیمانی با چند شعر کوتاه، سعید طلایی که با تبلت خاموش به روی سن آمده بود با شعری با موضوع خانه تکانی، نسیم عرب امیری با غزلی درباره عید، همایون حسینیان با چند شعر نوی طنز، عبدالله مقدمی با شعری در نقد واردات از چین، امیر سادات موسوی با مثنوی با عنوان پادشاه تگزاسی، محمد سلمانی با چند رباعی، فرامرز ریحان صفت با چند رباعی با محوریت شخصیت «لیلی»، مهدی فرج الهی با شعری با عنوان محافظ، کاوه جوادیه با غزلی طنز، مهدی استاد محمد با غزلی که در هر بیت، یک مصراع را از حافظ وام گرفته بود و همچنین عاطفه شریعت، شاعر نوجوان طنزپرداز آثار خود را قرائت کردند.