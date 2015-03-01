زمین خواران برای تغییر کاربری زمین های ورزشی دندان تیز کرده اند

رضا گل محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سوداگران و زمین خواران برای تصرف زمین های با کاربری ورزشی در سطح استان دندان تیز کرده اند، اظهار داشت: باید برای مقابله با این جریان همه جامعه ورزش و رسانه ها در کنار هم باشند.

گل محمدی در ادامه تاکید کرد: مدتی است جریانی به دنبال تصرف زمین های ورزشی و تغییر کاربری آنها در نقاط مختلف کرج و برخی شهرهای اطراف است، بایستی با هوشیاری لازم در مقابل این جریان اجازه چپاول داشته های ورزش را به افراد سودجو ندهیم.

این مسئول با بیان اینکه مجموعه اداره کل ورزش استان با قدرت در مقابل این زیاده خواهی ها ایستاده است، اذعان داشت: من از همه طیف های ورزش استان و رسانه های گروهی و البته نهاد های مرتبط می خواهم در مقابل این جریان ما را یاری دهند تا فضا و فرصت را از این سوداگران سلب کنیم.

زمین شماره سه ورزشگاه شریعتی سال آینده به بهره برداری می رسد

مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز تشکیل کانون صنفی مربیان البرز را یک اتفاق خوب برای ورزش استان در جهت کاهش تصدی گری دولتی عنوان کرد و خاطرنشان کرد: جریان دولتی در مقابل هر گونه اقدامی که اختیاراتش را مورد خدشه وارد کند مقابله می کند با این حال من به عنوان یک پیشکسوت فوتبال و نه در جایگاه مدیرکل این اقدام ارزشمند را می ستایم و معتقدم این اتفاق می تواند الگو و چراغ راهی برای دیگر تشکل های ورزشی استان باشد تا با ایجاد صنف مرتبط به سمت احقاق حقوق خود حرکت کنند.

مدیرکل اداره کل ورزش و جوانان البرز در پایان از تلاش های این اداره کل برای توسعه زمین های فوتبال خبر داد و گفت: اخیرا شهرداری کرج در حرکتی شایسته زمین پارک چمران را احیاء و در اختیار فوتبالی ها قرار داد ما نیز سال آینده زمین شماره یک ورزشگاه شریعتی را پس از سه سال وارد مدار بهره برداری می کنیم و این می تواند به کاهش کمبودها و توسعه فوتبال کلانشهر کرج کمک شایانی کند.