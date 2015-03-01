به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد دولتخواه در همایش «ارتباطات رادیویی» در جمع خبرنگاران گفت: ارتباطات رادیویی به عنوان یک زیرساخت مهم در مقوله IT مطرح است و بسیاری از شبکه‌های ارتباطی نیروهای مسلح و سازمان های امنیتی بر روی توانمندی‌های این شبکه فعالیت می‌کنند.

وی با اعلام اینکه مهم‌ترین موضوع در بحث ارتباطات رادیویی، پایداری شبکه‌های بی‌سیم و طیف‌بندی فرکانس‌هاست، افزود: فرکانس هم مثل سایر منابع دیگر دارای محدودیت‌هایی است و هم با رشد فزاینده تقاضا از سوی مخاطبان که شامل دستگا‌ه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی شوند، برای بهره‌وری مواجه است تا جایی که برای استفاده بهینه از این منبع، باید مدیریت بهره‌وری صورت گیرد.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا با اشاره به دستاوردهای برگزاری همایش امروز، افزود: هدف از برگزاری همایش امروز این است که سازمان‌های درگیر با بحث ارتباطات رادیویی برای افزایش توان بهره‌وری کاربران خود به راه‌حل مناسب رسیده و مشکلات موجود در این راه را برطرف کنند.

دولتخواه، متولی اصلی ساماندهی فرکانس‌ها و شبکه‌های رادیویی موجود در کشور را سازمان تنظیم مقررات رادیویی اعلام کرد و افزود: ما تنها وظیفه داریم با همکاری سازمان تنظیم مقررات رادیویی و مقام قضایی، بحث پاکسازی فرکانس‌های مزاحم و قاچاق را دنبال کنیم.

وی گفت: از این رو ۸۰ تیم اجرایی در کل کشور با آموزش های ویژه‌ای که دیده‌اند، ساماندهی شده و با استفاده از حکم مقام قضایی وظیفه پاکسازی فرکانس‌ها را بر عهده دارند.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا افزود: در سال جاری کارآگاهان موفق شدند با استفاده از ردیابی‌های موجود بیش از ۵۰۰۰ فقره تجهیزات قاچاق را کشف کرده و همچنین ۶۰۰۰ فقره بهره‌بردار غیرمجاز از تجهیزات بی‌سیم را شناسایی و نسبت به جمع‌آوری تجهیزات آنها اقدام کنند.

دولتخواه در پاسخ به سئوالی درباره استفاده از بی‌سیم‌های تترا، گفت: پایلوت استفاده از این بی‌سیم‌ها در شهرستان البرز مورد بهره‌برداری قرار گرفته و در حال حاضر در شهر کرج به صورت عملیاتی از این بی‌سیم‌ها استفاده می‌شود.

وی با اشاره به فناوری‌های به روز و کارآمد که در بحث استفاده از بی‌سیم‌های تترا وجود دارد، افزود: در حال حاضر بسترسازی مناسب برای استفاده از این فناوری در برخی کلانشهرها آغاز شده و در آینده نزدیک شاهد استفاده از این بی‌سیم‌ها در عملیات‌های پلیسی خواهیم بود.

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات ناجا گفت: اگر اختلال فرکانس در مرزها وجود داشته باشد، ما مورد اختلال را به سازمان تنظیم مقررات ارجاع می‌دهیم و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با توجه به دستورالعمل‌های موجود، وظیفه پیگیری و رفع این اختلالات بین‌المللی را بر عهده دارد.