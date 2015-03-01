مراسم عزای حضرت زهرا(س) در کرمان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صدا و سیمای مرکز کرمان، همزمان با فرا رسیدن ایام شهادت حضرت زهرا(س) مراسم سوگواری در حسینیه ثارالله شهر کرمان به همت صدا و سیمای مرکز کرمان و همکاری هیئت شهدای غدیر برگزار می شود.

این مراسم از امشب ۱۰ اسفند به مدت ۵ شب با سخنرانان و مداحان برجسته کشوری با حضور باشکوه اقشار مختلف مردمی و خانواده های معظم شهیدان و جانبازان از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در حسینیه ثارالله برگزار می شود.

بر اساس این گزارش آیت الله خاتمی نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران و حجت الاسلام سعیدی از مدرسان حوزه علمیه قم به تبیین سیره و زندگینامه بانوی بزرگ اسلام پرداخته و مداحان برجسته کشوری از جمله مهدی منصوری، رضا نبوی و محمدرضا عاصی، مداحی و مرثیه سرایی می کنند.

گفتنی است مراسم عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) قریب ۲۰ سال است که توسط کارکنان صدا و سیمای مرکز کرمان در کرمان برنامه ریزی می شود و در سال های اخیر بدلیل استقبال باشکوه مردم در حسینیه ثارالله شهر کرمان برگزار می شود.

لازم به ذکر است این مراسم ضبط شده و در شب های بعدی از شبکه ۵ استانی پخش می شود.