به گزارش خبرگزاری مهر، سمینار «انقلاب اسلامی ایران پس از ۳۶ سال» به همت رایزنی فرهنگی ایران در مادرید و همکاری دانشکده علوم سیاسی و جامعه شناسی دانشگاه کمپلوتنسه، طی روز پنجشنبه، هفتم اسفندماه در محل این دانشکده برگزار شد.

در ابتدای این سمینار، خورخه وسترینخه، از اساتید دانشکده علوم سیاسی و جامعه شناسی با اشاره به اهمیت تاریخی و ژئو پولیتیکی ایران، گفت: ایران سرزمینی است که خاستگاه ادیانی مهمی بوده است.

ایران شیعی، با میراث کهن و غنای فرهنگی

وی افزود: ایران به دلیل داشتن منابع طبیعی، ظرفیت نظامی و تکنولوژیکی وزنه‌ای در منطقه محسوب می‌شود. تصویری که نسبت به ایران توسط رسانه‌های گروهی در غرب ارائه می‌شود، کشوری با دیکتاتوری دینی است که اصلاً واقعیت ندارد.

وسترینخه ادامه داد: در ایران ساختار و مکانیزمی برای کنترل دولت وجود دارد که همواره در اسپانیا و فرانسه مشهود است.

استاد دانشکده علوم سیاسی و جامعه شناسی تأكید كرد: در قانون اساسی این کشور گروه‌ها و تشکل‌هایی با گرایش‌های قوی و متفاوت وجود دارند.

وی با اشاره به همکاری خود با رایزنی فرهنگی ایران برای برگزاری سمینار «انقلاب اسلامی ایران پس از ۳۶ سال»، گفت: ایران کشوری شیعی است که در جهان اسلام همیشه هویت ملی خود را حفظ كرده و می‌خواهد یک ملّت مستقل باشد.

وی به مدل‌های اسلامی سه كشور ترکیه، عربستان سعودی و ایران اشاره كرد و گفت: ایران یکی از محدود کشورهایی است که رئیس جمهور آن از طریق آرای عموم مردم انتخاب می‌شود و قانون شریعت حاکم است.

ساختار حکومتی ایران برگرفته از آموزه‌های دینی اسلام است

محمدحسن فدایی‌فرد، سفیر ایران در اسپانیا، با تقسیم‌بندی دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در پنج حوزه سیاسی داخلی، سیاسی بین‌المللی، اقتصادی، علمی و فناوری و دفاعی و نظامی، گفت: ساختار حکومتی و قدرت در جمهوری اسلامی ایران با محوریت ولایت فقیه برگرفته از آموزه‌های دینی و شرع مقدس اسلام است که انقلابی با ماهیت دینی را پدید آوردند.

قدرت گفتمان‌سازی انقلاب؛ دستاورد فرهنگی ایران

علیرضا اسماعیلی‌كلیشمی، رایزن فرهنگی ایران در اسپانیا از دیگر سخنرانان این سمینار بود که با موضوع «انقلاب اسلامی ایران؛ انقلابی فرهنگی» به بیان اهمیت پژوهش پرداخت و گفت: در دنیایی که کار دین تمام شده به حساب می‌آمد، وقوع انقلاب اسلامی با عنوان «انقلابی به نام خدا» و با تکیه بر آموزه‌های اسلام شگفتی‌ساز بود.

وی افزود :انقلاب اسلامی، یک انقلاب فرهنگی است؛ شکل‌گیری انقلاب ناشی از تحول و رشد فرهنگی جامعه و روی آوردن اقشار مختلف به ویژه قشر جوان و فرهنگی جامعه به ارزش‌های اسلامی بود و آرمان اصلی انقلاب هم تحقق جامعه‌ای نمونه و برخوردار از شاخص‌های رشد و تعالی انسانی و اسلامی است.

رایزن فرهنگی كشورمان با اشاره به قدرت گفتمان‌سازی انقلاب به عنوان دستاورد فرهنگی آن، اظهار كرد: قدرت گفتمان‌سازی انقلاب اسلامی از جمله دستاوردهای فرهنگی آن است و این قدرت را می‌توان در مواردی همچون آرمانگرایی واقع‌بینانه، مردم‌سالاری دینی، پیوند عقل و دین و تلفیق سنت و مدرنیته مشاهده كرد.

وی تأكید كرد: با انقلاب اسلامی ایران، تحول بنیادی در فرهنگ جامعه ایجاد شده و زمینه رشد و تعالی مادی و معنوی مردم فراهم آمده است.

رایزن فرهنگی كشورمان به ارتقای جایگاه زن در جامعه ایران پس از انقلاب به عنوان دیگر دستاوردهای فرهنگی اشاره كرد و گفت: امروزه شاهد افزایش چشمگیر حضور زنان و دختران در مراکز علمی و پژوهشی هستیم.

وی در سخنان پایانی خود، ارتقای هنر و رشد وضعیت مطبوعات و رسانه‌ها را از دیگر دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی ایران نام برد و افزود: نگاهی به مطبوعات در سال‌های پس از انقلاب اسلامی، نشان از رشد قابل توجه این حوزه از جهت کمی و کیفی دارد.