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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۱

آغاز ثبت نام پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) در کارشناسی ارشد

آغاز ثبت نام پردیس خواهران دانشگاه امام صادق(ع) در کارشناسی ارشد

آزمون کارشناسی ارشد ۹۴ دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران ۲۶ فروردین ماه سال ۹۴ برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان پذیرش در دو رشته مدیریت آموزشی و معارف اسلامی و حقوق (گرایش حقوق خانواده) پس از شرکت در آزمون سراسری سازمان سنجش سال ۹۴ می بایست در سایت دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران ثبت نام کنند.

جهت ارائه تسهیلات بیشتر به متقاضیان در سال ۹۴،  این آزمون در دو نوبت برگزار می شود و پذیرفته شدگان پس از انتخاب رشته در برگه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سازمان سنجش و آموزش کشور،‌ به آزمون شفاهی این دانشگاه دعوت خواهند شد.  

سامانه ثبت نام از تاریخ سه شنبه ۵ اسفند ماه ۹۳ در سایت دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران به آدرس  www. Isuw.ac.ir فعال شده و و تا ۲۰ فروردین ماه سال ۹۴ ادامه خواهد داشت.

داوطلبان می توانند جهت اطلاع بیشتر از شرایط و ضوابط و شیوه ثبت نام در این آزمون به پایگاه الکترونیکی www. Isuw.ac.ir  مراجعه کنند.

کد مطلب 2508838
زهره بال

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