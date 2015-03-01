دهمین نمایشگاه بهاره در گرگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان در آغاز افتتاح این نمایشگاه که صبح یکشنبه برگزار شد، گفت: در این نمایشگاه که از ۱۰ تا ۱۵ اسفند برپاست اجناس بین ۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت بازار عرضه می شوند و نظارت دائمی بر غرفه ها توسط تیم نظارتی ما وجود دارد.

حسینقی قوانلو افزود: اولویت اول برای حضور در نمایشگاه تولید کنندگان و اولویت بعدی شرکت های پخش بودند و در بحث کیفیت نیز با توجه به استقبال سطح متوسط جامعه از این نمایشگاه، تعادل بین کیفیت و قیمت را در نظر گرفتیم.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه ها را کنترل و تنظیم قیمت بازار در ایام پایانی سال اعلام کرد و گفت: در این نمایشگاه ها کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله روغن، برنج، گوشت قرمز و مرغ منجمد، قند و شکر و مواد لبنی و پروتئینی و نیز انواع البسه و پوشاک، کیف و کفش، آجیل و خشکبار در حال عرضه است.

وی تصریح کرد: نمایشگاه بهاره در سراسر کشور بین ۱۰ تا ۲۰ اسفند برپا می شود و ما در استان به جهت حمایت از اصناف این نمایشگاه را ۱۰ اسفند برپا کردیم تا فرصت مناسبی بعد از اتمام نمایشگاه برای اصناف جهت عرضه کالاها فراهم باشد.

وی افزود: این نمایشگاه در مدت برپایی صبح ها از ساعت ۹ تا ۱۴ و بعداز ظهرها از ساعت ۱۶ تا ۲۱ برای بازدید و خرید شهروندان گرگانی و شهرهای همجوار دایر است.