اعلام آمادگی ایران برای همکاری با گوگل

خبرگزاری فارس نوشت: نصرالله جهانگرد در پاسخ به این سوال که اعلام شده بود رایزنی‌هایی با شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکایی و اروپایی از جمله گوگل برای ایجاد یک نسخه از سرور این شرکت در ایران به منظور تسهیل دسترسی مردم، کاهش هزینه‌های دسترسی و حرکت در چارچوب قوانین ایران صورت گرفته است آیا این امر امکان‌پذیر خواهد شد اظهار داشت: این روند در تمام دنیا به طور طبیعی اتفاق می‌افتد و برای شرکت‌ها اقتصادی‌تر است که به کاربران عمده خود نزدیکتر شوند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: برای مثال در هر جایی که حجم بالای کاربر برای یک سرور وجود دارد برای شرکت مربوطه به صرفه‌تر است که در نزدیکی آنها مستقر شود تا هزینه‌های شرکت کاهش پیدا کند.

وی تصریح کرد: در مذاکره با شرکت‌های بزرگ اینترنتی بحث این است که به عنوان یک جامعه ایرانی علاقمندیم چارچوب‌ها و سیاست‌های ایران در سرویس‌دهی این شرکت‌ها رعایت شود.

جهانگرد تاکید کرد: با تمام کسانی که در بازار جهانی هستند و می‌خواهند در ایران سرویس ارایه کنند تعارضی نداریم بلکه آمادگی داریم با آنها مذاکره کنیم تا با پذیرش شرایط فرهنگی ایران داخل بازار ایران سرویس ارایه کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: علاوه بر این آمادگی داریم امکاناتی که اکنون در ایران وجود دارد را به گوگل یا هر شرکت دیگری ارایه دهیم که از امکان ایران حتی برای سرویس‌دهی در منطقه استفاده کنند.

وی ادامه داد: ایران به سرویس‌های آنان دخالتی نخواهد داشت اما تمایل داریم آنچه که در بازار ایران ارایه خواهند کرد طبق سیاست‌های ایران باشد.

وی افزود: این موضوع را اعلام کرده‌ایم و با برخی از کمپانی‌ها در سطوح تصمیم‌گیری آنها در گفت‌وگو هستیم برخی کمپانی‌ها نیز تا کنون در سطوح تصمیم‌گیری جلو نیامده‌اند درنتیجه در تصمیم‌گیری هنوز نتوانسته‌ایم این کار را با آنها نهایی کنیم.

​جهانگرد ادامه داد: شاید موضوعاتی از جمله تحریم برای کمپانی‌های آمریکایی مشکل ساز است و آنها منتظرند تکلیف شرایط بین‌المللی از نظر حقوقی روشن شود که بتوانند راحت‌تر عمل کنند اما شرکت‌های غیرآمریکایی آمده‌اند و گفت‌وگو را آغاز کرده‌اند. برخی از آنها ضوابط را پذیرفته‌اند و مقدمات فنی در حال آغاز است که وارد بازار ایران شوند و سرویس ارایه کنند که پس از موفقیت و تکمیل کار نام این کمپانی‌ها اعلام می‌شود.