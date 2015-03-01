مؤسسه آموزش عالی حوزوی فاطميه دامغان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئيس حوزه هاي علميه خواهران كشور صبح یکشنبه در اين آئين با اظهار اینکه ۷۰ هزار طلبه خواهر در ۴۶۷ حوزه هاي علميه مشغول به تحصيل هستند و تاكنون ۹۰ هزار نفر از بانوان فارغ التحصيل شده اند، از فعاليت چهارهزار و ۴۰۰ طلبه خواهر در فضاي مجازي خبر داد و تصريح كرد: يك سوم طلاب خواهر در مدارس مشغول به بيان مسائل ديني و مشاوره ای هستند.

حجت الاسلام محمود رضا جمشيدي افزود: همچنين ۹۰ درصد طلاب خواهر در برنامه هاي طرح شجره طيبه صالحين در سراسر كشور فعاليت دارند.

وی از نقش اين حوزه ها در كاهش آمار طلاق خبر داد و افزود: با ورود خواهران طلبه، مربي در امر خانواده و ارائه مشاوره هاي لازم از ميزان طلاق در استان هاي يزد و خراسان شمالي كه بالاترين آمار طلاق را داشته اند كاسته شد.

رئيس حوزه هاي علميه خواهران كشور گفت: انجام مديريت فرهنگي، ارائه مشاوره در بخش هاي مختلف و كارهاي پژوهشي از مهمترين اقدامات مهم و اساسي حوزه هاي علميه خواهران طي سال هاي گذشته است كه در حال حاضر نيز اين روند ادامه دارد.

۹ حوزه علميه خواهران در استان سمنان سمنان وجود داد

رئيس حوزه هاي علميه خواهران استان سمنان نيز در اين آئين از وجود ۹ حوزه علميه ويژه خواهران در اين استان خبر داد و افزود: از اين تعداد شش حوزه در سطح دو و سه و بقيه در سطح سه هستند.

حجت الاسلام حسين صابريان با بيان اينكه در حوزه هاي علميه خواهران استان سمنان سه رشته در سطح سه تدريس مي شود که ۴۸ استاد در سطح سه و ۹۰ استاد ديگر در سطح دو در آنها تدريس مي كنند يادآور شد: يك هزار و ۸۰۰ طلبه در حوزه هاي علميه خواهران استان مشغول به تحصيل هستند.

وي گفت: پنج پروژه عمراني حوزه هاي علميه خواهران در شهرهاي سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار و بسطام در حال اتمام و پروژه هاي شهرهاي مهديشهر و سرخه نيز در دست اقدام است.

كتب درسي طلاب خواهر تغيير كند

امام جمعه دامغان نيز در اين آئين ضمن بيان اينكه كتاب هاي تدريس شده براي طلاب خواهر همان متون حوزه هاي علميه برادران است تصريح كرد: در اين زمينه بايد تجديد نظر شود و كتاب هاي خواهران بايد تغيير كند چرا كه رسالت و وظايف زنان چيز ديگري است.

حجت الاسلام سيد محمود ترابي با اشاره به سخنان گوهر بار امام راحل كه از دامن زن مرد به معراج رود افزود: اهميت، ايجاد و تاسيس حوزه هاي علميه خواهران به نقش زن در اجتماع برمي گردد كه ركن اساسي و مهم در جامعه هستند.

وي ضمن بيان اينكه خانواده در اقتصاد مقاومتي نقش مهم و اساسي دارد اظهار داشت: بخش اعظم اقتصاد در خانواده ها در دست زنان است كه با مصرف درست مي توانند آن را مديريت كنند.

مؤسسه آموزش عالي حوزوي فاطميه دامغان در زميني به مساحت ۱۲ هزار متر مربع در دو طبقه و ۱۰ كلاس درسي و اداري با اعتبار هفت ميليارد ريال احداث و راه اندازي شود كه در حال حاضر داراي ۴۴۴ طلبه خواهر سطوح دو و سه است.

در آئين افتتاح و بهره برداري از مؤسسه آموزش عالي حوزوي فاطميه دامغان معاون سياسي امنيتي فرماندار، شهر دار و اعضاي شوراي اسلامي شهر، اعضاي شوراي فرهنگ عمومي، روحانيت طلاب خواهر و اساتيد اين موسسه حضور داشتند.