البرز قهرمان مسابقات فوتبال کارگران شد

علی ایمانی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در گفتگو با مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در رقابت های فوتبال این دوره از مسابقات، پنج تیم با هم به رقابت پرداختند، در این دیدارها تیم های لرستان، البرز و مازندران در گروه اول و تیم های خوزستان و اصفهان در گروه دوم قرار گرفتند که در نهايت تیم فوتبال البرز توانست قهرمان شود.

ایمانی به نتايج ساير رشته هاي ورزشي كارگران استان البرز در اين مسابقات اشاره کرد و افزود: در اين دوره از مسابقات تيمهاي تكواندو، جودو، دوچرخه سواري، شطرنج، كشتي كارگران استان البرز و تيم آمادگي جسماني بانوان كارگر استان توانسته اند به نتايج قابل توجهي در اين دوره از مسابقات دست پيدا كنند.

این مسئول با اعلام مدال هاي كسب شده در مسابقات ورزشي كارگران، بیان کرد: تيم تكواندو كارگران استان البرز موفق به كسب ۱ مدال نقره و ۳ مدال برنز شد و در رشته كشتي كارگران استان موفق به كسب يك مدال برنز شدند.

ايماني ادامه داد: در رشته آمادگي جسماني بانوان كارگر كشور، تيم استان البرز موفق به كسب يك مدال طلا شد همچنین تيم دوچرخه سواري كارگران نيز يك مدال طلا، يك نقره و يك مدال برنز را كسب کرد.

مدير كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان البرز در ادامه اظهار داشت: كارگران استان البرز در رشته شطرنج نيز موفق به كسب يك مدال نقره، در رشته جودو برنده ۲ مدال برنز اين دوره از رقابتها شدند.

وی در پایان با ابراز خرسندی از کسب این عناوین گفت: تلاش می کنیم در دوره آتی این مسابقات در دو بخش کمی و کیفی شاهد عملکرد بهتر تیم های اعزامی باشیم چرا که معتقدیم البرز با توجه به کثرت قشر کارگر خود می تواند حضوری بهتر در این مسابقات داشته باشد.