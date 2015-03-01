کیانوش غریب پور رییس انجمن تصویرگران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: قرار بود ششمین مجمع عمومی عادی سالانه انجمن تصویرگران، بهمن ماه سال جاری برگزار شود که این امکان فراهم نشد و اکنون قرار است ۲۱ اسفندماه با حضور اعضای انجمن در خانه هنرمندان ایران برگزار شود تا هیات مدیره جدید مشخص شوند و گزارشی از روند کار هیات مدیره کنونی هم ارائه خواهد شد.

غریب پور با بیان این که هیات مدیره این انجمن برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند، تصریح کرد: البته پیشنهاد کرده ایم که در اساسنامه انجمن، طول مدت فعالیت هیات مدیره را ۳ ساله در نظر بگیریم، چراکه سایر انجمن ها نیز به صورت ۳ ساله هیات مدیره انتخاب می شود. اگر این پیشنهاد پذیرفته شود هیات مدیره جدید ۳ سال روی کار خواهد بود.

وی ادامه داد: روال کار مدیریتی به گونه ای است که معمولاً سال اول به مدیریت کردن برنامه های هیات مدیره قبلی می گذرد و از سال های بعدی است که هیات مدیره می تواند فعال عمل کند به همین دلیل قصد داریم این موضوع را در مجمع عمومی پیش رو مطرح کنیم که در صورت تصویب شدن، بعد از این هیات مدیره ها به صورت ۳ ساله فعالیت داشته باشند.

غریب پور همچنین تصریح کرد: تعداد واقعی اعضای انجمن کمی مبهم است و نمی شد بر اساس آن برنامه ریزی کرد، ما برای اولین بار تلاش کرده ایم که تعداد اعضای انجمن قطعی شود، کسانی که می خواهند بمانند، مشخص باشند و کسانی هم که نمی خواهند حضور داشته باشند، روشن شود.

رییس انجمن تصویرگران همچنین از تشکیل شورایی مشورتی در کنار هیات مدیره انجمن خبر داد و گفت: تشکیل شورایی مشورتی را پیشنهاد کرده ایم که در کنار هیات مدیره انجمن حضور داشته باشد و با آراء مشورتی خود به بقای انجمن کمک کند، البته این شورا به صورت خردجمعی عمل خواهد کرد و شأن اجرایی ندارد.

وی با تأکید بر این که تغییر مدیریت ها خللی در روند برنامه های این انجمن تاکنون نداشته است، یادآور شد: انجمن تصویرگران همیشه با افت و خیزهایی همراه بوده است اما تلاش کرده ایم که این افت و خیزها تأثیر ناخوشایندی بر روند کار این انجمن نداشته باشد و همه هیات مدیره ها نیز تلاش کرده اند تا برنامه های مدیریت دوره قبل را به انجام برسانند تا ضربه ای به روند کار انجمن وارد نشود.

این هنرمند تصویرگر در پایان تأکید کرد: همه اعضای انجمن که ظرفیت و قابلیت لازم را دارند باید حضور در هیات مدیره انجمن را تجربه کنند و این هیات مدیره باید گردشی باشد، چرا که معتقدیم برای آن که اهداف انجمن تحقق یابد، راهش این نیست که هیات مدیره ثابت باشد، بلکه باید مکانیزم اصولی تری را در این زمینه داشته باشیم که تشکیل شورای مشورتی یکی از این مکانیزم هاست.