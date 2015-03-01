«خشم شدید...» تمدید شد/ «کابوس شب نیمه آذر» برای کودکان شلمچه

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «خشم شدید فیلیپ هوتس» به نویسندگی ماکس فریش و طراحی و کارگردانی بورژین عبدالرزاقی، کاری از گروه تئاتر اندیشه یکم، به دلیل استقبال تماشاگران به مدت یک هفته و تا ۱۵ اسفندماه تمدید شد.

در این اثر نمایشی آناهیتا محب علی، احسان بیات فر، شهروز شبستری، سینا فرید، علی جدیدی، ترانه ولدیان و پریسا منفرد ایفای نقش می کنند.

نازنین محب علی تهیه کننده و احسان بیات فر دستیار اول کارگردان این نمایش هستند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: مترجم حمید سمندریان،‌ گروه کارگردانی حسام الدین ابراهیمی، محمدصالح محرابی، طراح چهره پردازی محمود دهقانی، عکاس نازنین محب علی، طراح پوستر و بروشور، افکت های صوتی و ساخت ویدئو ایمان بیات فر، ساخت تیزر علی جدیدی، انتخاب موسیقی بورژین عبدالرزاقی، مدیر صحنه آریا شرفی، مدیر روابط عمومی شیوا حمیدخانی و مدیر روابط بین الملل حسام الدین ابراهیمی.

«خشم شدید فیلیپ هوتس» ساعت ۱۸:۳۰ در تماشاخانه آو به آدرس میدان فاطمی، ابتدای خیابان شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶ اجرا می شود.

اجرای «کابوس شب نیمه آذر» به نفع کودکان محروم شلمچه

تمامی عواید حاصل از فروش بلیت نمایش «کابوس شب نیمه آذر» در روز دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۲ به کمپین کودکان محروم شلمچه تعلق خواهد گرفت.

این نمایش به کارگردانی علی کشوری (فرزند شهید احمد کشوری) و نویسندگی ایوب آقاخانی از ۳ اسفند ماه در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است و اجرای آن هر شب به جز شنبه ها ساعت ۱۹ تا تاریخ ۲۵ اسفند ادامه خواهد داشت.

جلیل فرجاد، بهرام ابراهیمی، الهام جعفر نژاد و پویا امینی بازیگران این نمایش هستند.

به گفته علی کشوری این نمایش به طور مستقیم به جنگ نمی پردازد بلکه ترکش های پس از جنگ را بر خانواده های شهدا و ایثارگران بررسی می کند و به نوعی دغدغه ها و سوالاتی که شخصا همیشه در رابطه با نوع شهادت پدرش داشته را به تصویر کشیده است.

سایر عوامل این اثر نمایشی عبارتند از نورایر ناظاریان طراح صحنه، شیما میر حمیدی طراح لباس، فرشاد منظوفی نیا طراح نور، افسانه قلی زاده طراح گریم، ارشام مودبیان موسیقی، کتایون خوشبین دستیار کارگردان و برنامه ریز، فواد خراباتی مدیر تولید، سارا شاهرودیان منشی صحنه، آوا فیاض مدیر تبلیغات و روابط عمومی.