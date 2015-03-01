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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۴

همایش «بزرگداشت هشتصدمین سال تولد نجم‌الدین کبری» برگزار می‌شود

همایش «بزرگداشت هشتصدمین سال تولد نجم‌الدین کبری» برگزار می‌شود

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی همایش «بزرگداشت هشتصدمین سال تولد نجم‌الدین کبری» را با همكاری کمیسیون ملی یونسکو، مؤسسه فرهنگی اکو و موزه ملک، برگزار می‌كند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ثبت جهانی دانشمند ایرانی نجم‌الدین کبری، در تقویم مشاهیر ۱۵-۲۰۱۴ یونسکو، مراسم بزرگداشتی از سوی اداره كل سازمان‌های‌ بین‌المللی و موافقت‌نامه‌های فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کمیسیون ملی یونسکو، مؤسسه فرهنگی اکو و موزه ملک، از ساعت ۱۳ روز سه‌شنبه ۱۲ اسفند در محل سالن اجتماعات کمیسیون ملی یونسكو برگزار خواهد شد.

در این نشست قهرمان سلیمانی، معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، محمدرضا سعیدآبادی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، افتخار عارف حسین، رییس مؤسسه فرهنگی اکو در ایران، عبدالمهدی مستکین، مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو، پاکتچی، مسئول بخش ادیان دائره‌المعارف بزرگ اسلامی و حکمت‌فر، عرفان‌پژوه برجسته ایران، سخنرانی خواهند کرد.

کد مطلب 2508857

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