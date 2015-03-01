به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت امروز در حاشیه جلسه مشترک مسئولان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی در جمع خبرنگاران در مورد برنامه های این معاونت در بخش مالیات در سال ۹۴ گفت: بخشی از برنامه های پیشگیری از جرم اختصاص به جرائم فرار مالیاتی خواهد داشت. اولین اقدام اساسی در سال ۹۴ در حوزه پیشگیری آگاه‌سازی مردم از نظر ذهنی و اعتقادی برای پرداخت مالیات است. بر این اساس، همراه کردن مردم با سیاست‌های مالیاتی از جمله اقدامات خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در مورد برخورد جدی قوه قضائیه با متواریان مالیاتی افزود: افرادی که مالیات نمی پردازند، به دو دسته تقسیم می شوند. افرادی که فعالیت قانونی دارند و از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند و افرادی که فعالیت غیرقانونی دارند و در حوزه قاچاق کالا و ارز فعالیت می کنند. این دسته فعالیت جرم است و دستگاه قضا با اقدامات اقتصادی آنها برخورد می‌کند و این برخورد در سازمان‌های تابعه یا دادگاه های انقلاب صورت می گیرد.

وی ادامه داد: در بخش فعالان که فعالیت اقتصادی آنها قانونی است، اما از پرداخت مالیات امتناع می کنند. در حوزه مقابله، دادستانی و دادگاه ها به صورت جدی با آنها برخورد می کنند. به زودی هم شاهد تاسیس پلیس مالیاتی در دادگاه‌های مالیاتی و دستگاه‌های قضائی خواهیم بود که به صورت تخصصی این موضوعات را مورد رسیدگی قرار می دهد و احکام صادره با جدیت اجرایی می شود.

الفت خاطر نشان کرد: براساس قانون، افرادی که مرتکب جرائم مالیاتی می‌شوند و ارزش عملیات مادی آنها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان است، باید از طریق انتشار مشخصاتشان پس از صدور حکم قطعی لازم الاجرا در روزنامه های محلی، این افراد به مردم معرفی شوند. این افراد منافع عمومی را دستخوش رفتارهای خود می‌کنند و با معرفی شان یک هجمه و انزوای عمومی علیه آنها ایجاد خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین در نشست مشترک با مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه مکلف هستند به سمت اقدامات الکترونیک (دولت الکترونیک) حرکت کنند و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارند.

الفت ادامه داد: اعضای کنترل و ماموران مالیاتی در دادگاه‌های مالیاتی با آموزش‌های جدی باید مورد حمایت قرار گیرند. در حوزه تشخیص اگر سازمان مالیاتی با صحت و دقت عمل کند، اعتماد مودیان نسبت به سازمان مالیاتی جلب می‌شود و آنها به پرداخت مالیات ترغیب می شوند و این سبب افزایش مودیان قانون‌مدار و کاهش تعداد مودیان خلاف‌کار خواهد شد.