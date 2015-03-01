سه خطر تهدید کننده سند بنیادین تحول آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محی الدین بهرام محمدیان در نشست خبری که روز یکشنبه در سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی برگزار شد، گفت: هدف آموزش و پرورش با تعلیم و تربیت همراه است و یکی از مولفه های آن مانند نیروی انسانی و توسعه، تحقیق، برنامه ریزی درسی، کتاب ها و محتوای آموزشی است که بر سایر مولفه ها تاثیر مستقیم دارد.

وی افزود: با حذف این مولفه ها، نظام آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت از بین می رود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی با بیان اینکه آموزش و پرورش باید به مولفه تدوین برنامه درسی توجه کند، اظهار داشت: در حال اجرای برنامه درسی ملی هستیم.

محمدیان با اشاره به ۱۱ بستر در حوزه یادگیری در برنامه درسی ملی تصریح کرد: البته یادگیری به تنهایی مدنظر نیست، بلکه به عنصر تربیتی تاکید شده است.

وی ادامه داد: درس هایی مانند تفکر و حکمت، زبان و ادبیات فارسی، ریاضیات، علوم تجربی، مطالعات اجتماعی، علوم انسانی، کار و فناوری، فرهنگ، تمدن، هنر، مهارت های زندگی و حوزه های زبان های خارجی جدا از بحث یادگیری هر کدام یک بعد تربیتی دارند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی یادآور شد: تدریس زبان های خارجی جدا از بحث آموزشی یک بحث تربیتی هم دارد و آن این است که ما با دیگر انسان ها که زبان یکسانی نداریم، ارتباط برقرار می کنیم.

محمدیان تاکید کرد: درون دادهای آموزشی در آموزش و پرورش برون دادهای تربیتی را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش به عنوان متولی، مجری اجرای سند تحول بنیادین است اظهار کرد: البته در برخی از موارد امکانات کامل برای تحقق اهداف وجود ندارد، لذا بخش های مختلف جامعه باید برای اجرای امور تربیتی کمک کنند.

محمدیان افزود: یک بدفهمی و کج تابی در جامعه وجود دارد که خیلی از افراد تربیت و آموزش را از هم جدا می دانند در صورتی که امور تربیتی بدون آموزش نمی شود.

وی اظهار کرد: تربیت می تواند جهت انحطاطی و یا تکاملی داشته باشد. ما باید تربیت مان الهی باشد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی با اشاره به رسالت اصلی مربی تربیتی، تصریح کرد: تسهیل، تسریع، تصحیح و تعمیق از رسالت های اصلی مربی امور تربیتی است.

محمدیان با تاکید بر اینکه سند تحول بنیادین را سه خطر جدی تهدید می کند، بیان کرد: تحریف، تحمیل، تضعیف از خطراتی است که این سند مهم را تهدید می کند. برخی ها در صددند سند تحول بنیادین را تحریف، تضعیف و تعطیل و تحمیل کنند. لذا، باید دستگاه های بالادستی بر اجرای سند نظارت داشته باشند. بالاتر از همه نیاز به نظارت نخبگان صاحب نظر در این سند وجود دارد.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش درصدد ایجاد تغییر در کتاب های درسی است، گفت: چند حوزه یادگیری جدید از جمله کار و فناوری، آداب و مهارت زندگی، تفکر و حکمت و فرهنگ و هنر با رویکرد جدید در کتاب های درسی آورده ایم و از همه معلمان، خانواده ها و رسانه ها انتظار داریم این درس ها را به اندازه دیگر درس ها مهم برشمرند.

محمدیان افزود: متاسفانه در همکاران معلم و خانواده یک باور غلط وجود دارد که سواد را تنها ریاضیات و حفظیات می دانند. در گذشته تعمق و تامل در دروس وجود نداشت و بحث تربیتی در نظر گرفته نمی شد.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آموزش و پرورش نسبت به دانش آموزان عقب تر است، تصریح کرد: درصددیم تا متناسب با نیازهای آینده دانش آموزان کار کنیم و متون درسی متناسب با نیاز دانش آموزان باشد.

محمدیان افزود: بخشی از درس ها را باید الزامی کرد، مخالفت بنده با کتاب های کمک آموزشی به این دلیل است که تفکر و حکمت را تعطیل می کند و کتاب کمک آموزشی باعث تنبلی و عقب افتادگی ذهنی در دانش آموزان می شود که یک جنایت فکری است.

وی با بیان اینکه نیازمند فناوری های جدید هستیم، تصریح کرد: فرهنگ فناوری را هم باید به دانش آموزان ارائه دهیم و در کتاب های درسی اگر ما الف و ب فرهنگ فناوری را وارد می کنیم، اما جیم و دال را افراد باید خود فرا گیرند.

محمدیان بیان کرد: برخی تکنولوژی را می آورند اما فرهنگ سازی نمی کنند. یکی از مشکلات آموزش و پرورش سطح عمومی آن است، چرا که به ویژگی مشترک متمرکز شده ایم در حالیکه آموزش و پرورش باید به تفاوت های فردی توجه ویژه داشته باشد.

وی اظهار کرد: هر استان موظف است ۵۰ ساعت فعالیت رسمی غیر کلاسی داشته باشد و ما در درس کار و فناوری پودمانی عمل کرده ایم و یکسری مطالب را آورده ایم که خود دانش آموز انتخاب می کند.

محمدیان در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه آمار طلاق در افراد زیر ۲۰ سال تکان دهنده است و آموزش و پرورش در این امر متهم شمرده می شود، اظهار کرد: همه مشکلات را نمی توان با وارد کردن در کتاب درسی حل کرد و همه مسائل را نمی شود در کتاب درسی آورد.

وی افزود: ما به زندگی آینده دانش آموزان توجه می کنیم که یکی از مسائل مهم آن ازدواج و تشکیل خانواده است و به سبک زندگی اسلامی - ایرانی می پردازیم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه درسی تصریح کرد: بر اساس برنامه درسی ملی، یک درس تحت عنوان سبک زندگی داریم و هر کدام یک زمینه ویژه برای دختران و پسران دارند.

محمدیان به ضرورت تشکیل مدرسه ای تحت عنوان مدرسه اولیا اشاره کرد و گفت: باید یک مدرسه بزرگسالان در کشور راه اندازی شود تا سواد با هم زیستن را افراد یاد بگیرند. بسیاری از خانواده ها با فرزندان خود مشکل دارند که باید سازمان های دیگر کمک کنند و آموزش ها مادام العمر باشد.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا کتاب تربیتی جدیدی برای سال های آینده خواهید داشت، اظهار کرد: فعالیت های پرورشی را گسترش خواهیم داد اما کتاب تربیتی و پرورشی نداریم، چرا که همه کتاب های ما تربیتی است.

محمدیان افزود: ما بر کتاب فرهنگ و هنر تاکید می کنیم، چرا که ساختار تربیتی و هنری را باید جدی گرفت؛ به طوری که به کتاب هنر امتیاز دیگری داده ایم تا کاغذ های آن اعلا باشد و به چاپ آن توجه کرده ایم. از همین جا به مدیران و معلمان توصیه می کنم درس هنر را درجه دو حساب نکنند و ما نیازمند ساختار تربیتی هنر هستیم.