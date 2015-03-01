موزه برق كرمان مرمت می شود

علی مهاجری در گفتگو با مهر اظهارداشت: موزه مشاركتی برق كه زمانی اولين مولد برق در شهر كرمان بوده است، توسط ابوالقاسم هرندی در سال ۱۳۱۱ هجری شمسی به بهره برداری رسيد.

وی افزود: در حال حاضر اين موزه با همكاری شركت توزيع نيروي برق و نظارت كارشناسان اداره كل ميراث فرهنگي استان در حال مرمت است.

مهاجری اظهار داشت: مرمت نماهای آجری، بازسازی كتيبه بالاي سردر، استحكام بخشی و پی بندی، تعويض ورق های شيروانی و بازسازی آنها به شكل اوليه از فعاليت هايی است كه در حال انجام است.

وی با اشاره به اينكه اين موزه بعد از مرمت توسط اين اداره كل به ويترين های مخصوص مجهز خواهد شد، تصريح كرد: موزه مشاركتی برق در تاريخ سوم خرداد سال آتی به بهره برداری خواهد رسيد.