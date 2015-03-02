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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۱

وضعیت نامشخص حامی آبی ها ؛

بی‌نظمی در هیات مدیره استقلال به خاطر اسپانسر

بی‌نظمی در هیات مدیره استقلال به خاطر اسپانسر

پس از اختلاف نظر باشگاه استقلال با اسپانسر ، جلسات هیات مدیره این باشگاه که سه نماینده اسپانسر را به خود می بیند دچار بی نظمی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، به جز موارد خاص تقریبا از ابتدای فصل تاکنون تمام جلسه های هیات مدیره حتی بدون حضور افشارزاده ای که در مقطعی به مسافرت رفته بود به موقع برگزار شد تا برخلاف پرسپولیس این جلسات در استقلال نشان دهنده نظم باشد و نماد آرامش بیشتر اما دو سه هفته ای هست که آن نظم جای خود را به بی نظمی داده است. دلیل این موضوع را باید در مشکلاتی جستجو کرد که باشگاه استقلال با اسپانسر خودش دارد.

اسپانسر پول نمی دهد و حتی قرارداد آنها با اسپانسر تا آستانه لغو هم پیش رفت و چند روز قبل مدیر عامل باشگاه استقلال تاکید کرد که پیگیر مطالبات استقلال از مراجع قضایی هم خواهد بود.

این اختلاف به وجود آمده که سخن از شکایت و مراجع قضایی هم به وجود آورده در جلسات هفتگی هیات مدیره استقلال اخلال ایجاد کرده و نظم آن را به هم ریخته است و ظاهرا دلیل این بی نظمی این است که سه تن از اعضای هیات مدیره استقلال نماینده اسپانسر هستند و اختلافات اخیر و بحث شکایت اختلافات را بیشتر کرده و البته عملا وقتی اسپانسر هزینه ها را تقبل نمی کند، فایده ای ندارد که جلسه ای با حضور سه نماینده اسپانسر هم تشکیل شود. 

باید دید نهایتا کار استقلال با اسپانسر به کجا می رسد و آیا نظم و پول و اسپانسر به باشگاه استقلال و جلسات هیات مدیره بازمی گردد یا اینکه این بی نظمی همچنان ادامه خواهد داشت؟

کد مطلب 2508882

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