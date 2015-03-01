عباس میرهاشمی رییس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه صبح امروز یکشنبه ۱۰ اسفندماه با حضور علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در گالری ملت مجلس گشایش یافت.

وی افزود: این نمایشگاه شامل ۶۹ اثر از عکاسان پیشکسوت و جوانی است که در اردویی چند روزه پاییز امسال به استان کهگیلویه و بویراحمد سفر کرده و از طبیعت، فرهنگ و همچنین مشکلات این استان عکاسی کردند که اکنون این آثار پیش روی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است تا در برنامه ریزی های خود نسبت به وضعیت این استان توجه داشته باشند.

میرهاشمی این عکاسان را شامل امیرعلی جوادیان، سعید محمودی ازناوه، محمدرضا بهارناز، اباصلت بیات، حسین بهرامی، محمد اسلامی راد، حسن غفاری، محمدحسین حیدری، علیرضا جلیلی فر، مهدی قاسمی، ساسان مویدی، ناصر میزبانی، ابراهیم صافی، افشین شاهرودی، ناصر افراسیابی، عباس جعفری، اسحاق آقایی، سروش جوادیان، داوود ایزدپناه، حسن فتاحیان، حسین علیزاده، کریم غلام زاده قهرآبادی، کیوان کیانی، محسن کرامت، جان محمد ملک زاده، پیمان نعمتی، آرش صدیقی، شایان جوان و سینا شیری معرفی کرد.

به گفته میرهاشمی، برای برپایی این نمایشگاه و عکاسی از استان کهگیلویه و بویر احمد، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین استاندار آن همکاری داشتند.

نمایشگاه «چشم سوم» تا ۱۳ اسفندماه در گالری ملت مجلس شورای اسلامی برپاست.