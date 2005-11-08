نقش ايران در توليد علوم حوزه علوم انساني صفر است

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر تقي ترابي در ميزگرد بررسي كيفيت آموزشي مراكز آموزش عالي در ايران افزود: ضريب پوشش متقاضيان ورود به دانشگاه هاي كشور نيز يكي ديگر از ملاك هاي ارزيابي نظام آموزشي است. در حال حاضر آموزش عالي كشور پاسخگوي 5/17 درصد از متقاضيان ورود به دانشگاه هاي كشور در گروه سني 18 تا 24 سال است در حالي كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته بيش از 95 درصد و در كشور كره 67 درصد است.

وي اظهار داشت: در كشور ما به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت كشور 3 هزار نفر دانشجو وجود دارد در حالي كه در كشور كره به ازاي هر 100 هزار نفر بيش از 6 هزار دانشجو وجود دارد.

معاون پژوهشي دانشگاه آزاد تاكيد كرد: همچنين يكي ديگر از شاخص هاي آماري كه مي توان براي ارزيابي كيفيت نظام آموزش عالي در نظر گرفت تعداد پژوهشگران جامعه است. در كشور ما اگر تمامي اعضاي هيات علمي دانشگاه هاي كشور را به عنوان پژوهشگر حساب كنيم به ازاي هر يك ميليون نفر 714 پژوهشگر وجود دارد.

دكتر ترابي گفت: بر اساس استانداردهاي يونسكو اين رقم بايد دو هزار نفر در يك ميليون نفر جمعيت باشد. اين رقم در كشور كره دو هزار و 150 پژوهشگر به ازاي هر يك ميليون نفر جمعيت اين كشور است.

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: يكي از مشكلات كشور ما در نظام آموزش عالي اداره دانشگاه ها توسط وزارت علوم است در حالي كه تعيين رئيس، معاونان و مسئولان دانشگاه و آيين نامه هاي آن بايد برعهده هيات امنا بايد باشد.

وي همچنين عدم وجود سيستم نظارتي در آموزش عالي را از ديگر مشكلات نظام آموزشي كشورعنوان كرد و افزود: هيچ سيستمي براي نظارت يك استاد و يا يك فرد نخبه وجود ندارد در نتيجه اساتيد و نخبگان پس از مدتي كارايي و انگيزه اوليه خود را از دست مي دهند.