نگرانی وزیر ورزش نوشدارو پس از مرگ سهراب است/ کفاشیان برود!

به گزارش خبرگزاری مهر، یوناتن بت کلیا ضمن بیان این مطلب افزود: آقای گودرزی چند روز پیش از واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال، ابراز نگرانی کرد. اما سوال این است که مگر ما خواستیم این دو باشگاه واگذار شود؟ دولت و وزارت ورزش به این رسیده بودند که باید سرخآبی‌ها به بخش خصوصی واگذار شود.

نماینده مردم آشوریان در مجلس نهم شورای اسلامی ادامه داد: به جای اینکه امروز وزارت ورزش و جوانان ابراز نگرانی کند، باید در زمانی که این دو باشگاه دولتی بود فکری به حال وضعیت مالی آنها می‌کردند تا چنین بدهی‌های نداشته باشند.

وی با بیان اینکه رویه دولتی اداره باشگاه‌های ورزشی باعث ناامیدی مردم از فوتبال شده است، افزود: صحبت‌ها و نگرانی های آقای گودرزی نوش‌دارو پس از مرگ سهراب است. بهتر بود وزیر پیش از طرح وگذاری‌ها ورود می‌کرد و زیر ساخت‌هایی که عنوان می‌کند را ایجاد بعد واگذاری را کلید می‌زدند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس اظهار داشت: آن زمان که پرسپولیس در 8 ماه چندین مدیر عامل تغییر داد، وزیر ورزش کجا بود که حالا نگران وضعیت دو باشگاه بعد از واگذاری‌ها است. به نظر بنده بهتر است وزارت بدون اعمال نظر، بر واگذاری نظارت کند تا سرخآبی‌ها به دست اهل بیفتد.

به اعتقاد این نماینده وزارت ورزش نباید نگران وضعیت دو باشگاه بعد از واگذاری باشد چرا که سرمایه‌گذار هرگز دوست ندارد سرمایه و اعتبارش نابود شود بنابراین بهترین عملکرد را خواهد داشت.

بت کلیا مشکل دیگر فوتبال کشور را رئیس فدراسیون این رشته عنوان کرد و گفت: بهتر است کفاشیان از فدراسیون برود. او فوتبال را به نابودی کشانده و هیچ اقدام مثبتی برای فوتبال کشور در کارنامه کاری‌اش ندارد.

وی به اتفاق اخیر در بازی تیم ملی ایران و عراق اشاره کرد و اظهار داشت: چرا کفاشیان برای تعیین تکلیف دوپینگی بودن بازیکن عراق تا آخرین لحظه در استرالیا نماند؟ آیا حضور یک روزه او برای تعیین سرنوشت فوتبال کشور کافی بود؟

بت کلیا افزود: کفاشیان قهرمان دو میدانی بود که به فدراسیون فوتبال آمد، قدمش روی چشم. اما مدیریت 5 ساله او کافی است، بهتر است منافع شخصی، گروهی و جناحی را کنار بگذارد و برای نجات فوتبال کشور هم که شده از فدراسیون برود.

عضو هیات رئیسه فراکسیون ورزش مجلس به سایت خانه ملت تاکید کرد: با لبخند و حرف زدن، نمی‌توان گره‌ای از مشکلات فوتبال کشور باز کرد. بهتر است کفاشیان از فوتبال برود و فرد دیگری مدیریت این رشته را بر عهده گیرد.