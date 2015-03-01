بیانیه ارتش سوریه درخصوص موفقیتهای اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ارتش سوریه با انتشار بیانیه ای از پیشروی های ارتش در مناطق جنوبی خبر داد.

در این بیانیه تاکید شده است که ارتش سوریه به همراهی نیروهای مردمی عملیاتهای موفقیت آمیزی را در مناطق جنوبی داشته و توانسته است امنیت و ثبات را به شهرک های «الهباریه»، «خربه سلطانه» و «حمریت» در حومه غربی دمشق بازگرداند و مناطق «تل قرین» و «تلول فاطمه» را در حومه درعا از وجود تروریستها پاکسازی کند.

ارتش سوریه همچنین اعلام کرد که عملیات ارتش علیه ترویستها در محورهای متعدد همچنان ادامه دارد.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است که موفقیتهای اخیر ارتش در حومه دمشق و درعا اهمیت زیادی در قطع محور امداد رسانی تروریستها و اعمال فشار به آنها در سایر مناطق دارد.