افزایش تمایل شهروندان تبریز به پرداخت الکترونیکی بلیت اتوبوسرانی

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الله فیروزیان یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تجهیز ناوگان اتوبوسرانی تبریز به سیستم کارت بلیت الکترونیکی اظهار داشت: رغبت عمومی شهروندان برای پرداخت الکترونیکی کرایه سفرهای درونشهری افزایش یافته و کنترل های اجتماعی توسط خود شهروندان در این خصوص یکی از عوامل موفقیت دراجرای پروژه بوده است.

وی کیفیت خدمات ارائه شده، قیمت ارزان ومناسب و رعایت بهداشت فردی و عمومی در پرداخت الکترونیکی کرایه های سفر در حوزه حمل و نقل عمومی را از مهمترین دلالیل افزایش این تمایل دانست و تصریح کرد: با افزایش باجه های شارژ وفروش در سطح شهر به ویژه در پایانه های اتوبوسرانی انتظارات شهروندان در این بخش تا حدودی تامین شده بطوری که بهمن سالجاری بیشترین میزان تراکنش های انجام یافته در پرداخت الکترونیکی کرایه سفرهای درونشهری را داشته ایم.

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی تبریز و حومه مشارکت و مطالبات شهروندان در اقصی نقاط شهر جهت افزایش تجهیزات و باجه های فروش بلیت الکترونیکی را گواه موفقیت این طرح عنوان کرد و گفت: مشارکت جدی شهروندان در فرهنگ سازی پرداخت الکترونیکی کرایه سفر کمک موثری در تامین بخشی از هرینه های تامین و نگهداری ناوگان اتوبوسرانی که در چند سال گذشته افزایش چشمگیری داشته، خواهد بود.

فیروزیان در بخش پایانی سخنان خود ناوگان اتوبوسرانی کلانشهر تبریز را یکی از سازمان های برتر و پیشرو در ارائه کمی و کیفی خدمات حمل و نقل عمومی در غرب، شمال و شمالغرب کشور برشمرد و آن را انگیزه ای مضاعف برای تلاش بیشتر و ارائه خدمات بهتر به شهروندان تبریزی دانست.