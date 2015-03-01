دفع نادرست وسو مدیریت پسماندهااز عوامل مهم آلودگی محیط زیست است

به گزارش خبرگزاری مهر، قربانعلی محمدپور یکی از عوامل مهم آلودگی را دفع نادرست پسماندهای خانگی وانواع فعالیتهای اقتصادی خلاف استانداردهای محیط زیستی وسومدیریت پسماندها عنوان کرد.

وی بااشاره به آلوده ساختن محیط زیست به دست انسانها گفت:انواع فعالیت‌های اقتصادی، تولید انواع کاغذ، ‌پلاستیک، قوطی‌های فلزی با میلیاردها دلار هزینه در سال، عدم مدیریت صحیح پساب‌های صنعتی تولید خودروهای آلاینده محیط زیست، دفع نادرست پسماندهای خانگی و... میتواند سرمنشأ آلودگی‌های زیست‌محیطی به دست انسان باشد.



محمدپور گفت:این درحالی است که با سرمایه‌گذاری مناسب درجهت بازیافت این زباله‌ها نه تنها می‌توان از خسارت‌های بیشتر به محیط‌زیست و آلوده‌سازی‌ آن جلوگیری کرد، بلکه می توان از این طریق اشتغال و درآمدزایی داشت.

وی گفت:همانطور که میدانیم بازیافت یعنی بازگشتن مجدد بخش مهمی از ثروت‌های دورریخته شده به چرخه تولید و مصرف آن ،که با اینکار میتوانیم ازهدررفتن منابع و ثروت‌های ملی جلوگیری کنیم وهم از حجم زباله‌های شهری با جداسازی زباله‌های قابل بازیافت به مقدار قابل‌ملاحظه‌ای کاهش دهیم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان بااشاره به اهمیت بازیافت افزودند:از آنجا که تجمع و انبار ضایعات موجب اشغال فضای زیادی شده ومنظره ناخوشایندی را ایجاد می‌کند وحتی موجبات تجمع حشرات، تخم‌ریزی سوسک‌ها و سایر ناقلان بیماری‌زاست واینگونه است که برضرورت دفع مناسب زباله‌ها می‌افزاید.

محمدپورگفت: با بازیافت،به حفظ محیط‌زیست وهمچنین حفظ ظاهر زیبا و طبیعی اطرافمان کمک کرده‌ایم و فضای‌های مناسب و مفید شهری را صرف انبار دفن زائدات نمی‌کنیم، و حس خلاقیت کودکان و افراد جامعه را در استفاده مجدد مواد فعال می‌کنیم و می‌توانیم با کاهش قطع درختان که صرف تولید کاغذ می‌شوند به مساحت فضای سبز و افزایش هوای پاک شهرودیارمان کمک خواهیم کرد.

محمدپور درخصوص اهمیت آموزش همگانی برای جداسازی زباله برای تولیدات جدید افزودند: کشورهای پیشرفته صنعتی با سرمایه‌گذاری مناسب درامر بازیافت زباله، ‌آموزش همگانی برای جداسازی زباله‌ها از منازل، ادارات، مدارس و... قادر شده‌اند که از زباله‌های جمع‌آوری شده برای تولیدات جدید استفاده کنند و برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی و دفن زباله‌ها درواقع اقدام به سرمایه‌گذاری‌های دارای بازده اقتصادی کوتاه و بلندمدت جلوگیری نمایند.

محمدپور گفت:ماباید درامر تشویق و ترغیب وآگاه سازی مردم به جداسازی انواع پسماند‌ها مثل شیشه، کاغذ، مواد پلاستیکی و فلزی از سایر زباله‌ها گام قوی وجدی تری برداشتیم وانجام این امر بایاری وتلاش مدیران ومسولین مربوط درامرآموزش وافزایش اطلاعات درامربازیافت وهمکاری مردم درطرح تفکیک زباله امکان پذیر وعملی خواهدشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان دکترمحمدپور در پایان ضمن تشکر از اقدامات زیست محیطی برخی از نهادهای مردمی افزود:موسسه روزبه زنجان طرح جمع آوری کاغذهای باطله را در سطح شهر زنجان آغاز نموده و موفق شده نزدیک به15تن کاغذ جمع آوری و به چرخه تولید باز گردانده و از تخریب محیط زیست جلوگیری نماید که امیدواریم با حمایت و همکاری مردم شریف و دوستداران محیط زیست این طرح بازده خوبی داشته باشد.