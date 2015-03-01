به گزارش خبرنگار مهر، شهرام آدم‌نژاد در نشستی خبری با اشاره به اختصاص سهمیه سوخت گازوئیل به ناوگان حمل و نقل عمومی اظهار داشت: از اول اردیبهشت سال ۹۴ توزیع سوخت گازوئیل براساس بارنامه، صورت وضعیت، CMR انجام گرفته و براساس پیمایش خواهد بود.

وی با بیان اینکه سعی کردیم طبقه‌بندی و مصرف را مشخص کنیم، گفت: میزان مصرف کل از مصرف فعلی بیشتر نمی‌شود اما هر ناوگان حمل و نقلی براساس پیمایش سهمیه سوخت دریافت می کند.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه کمیته پاسخگویی را در استان‌ها و سازمان تشکیل دادیم، افزود: این اطلاعات الکترونیکی را به شرکت نفت می دهیم و از خردادماه سهمیه سوخت بر این اساس تعلق می گیرد.

آدم نژاد اضافه کرد: اگر شرکت نفت انعطاف لازم را در کارت سوخت ایجاد کند، می توانیم سهمیه را هفتگی و یا حتی دو روز یکبار در اختیار شرکت نفت قرار دهیم.

وی با بیان اینکه سعی کردیم ساختار اعتباری را برای جبران مشکلاتی مانند خرابی خودروها اجرا کنیم، تصریح کرد: در ابتدا کارت سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی، شارژ اعتباری می شود که رانندگان باید با تردد آن را تسویه کنند و هر زمان که تسویه شد شارژ مجدد انجام می‌گیرد.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه از این پس رانندگانی که از یک بارنامه چندبار استفاده کنند، سوخت یارانه ای تعلق نمی گیرد، گفت: یک سامانه پیامکی طراحی کردیم که راننده پس از اینکه بارنامه را تحویل گرفت اطلاعات بارنامه را با پیامک دریافت می کند.

آدم نژاد در خصوص اینکه ممکن است برخی شرکت‌ها بارنامه های صوری صادر کنند، ادامه داد: مبنای مالیات و عوارض شرکت ها، صدور بارنامه است، بنابراین برای آنها توجیه اقتصادی ندارد.

وی با اشاره به اینکه سهمیه در نظر گرفته شده با توجه به شیب جاده، یکسر خالی و درجا کارکردن تعیین می شود، اذعان کرد: ۳۳ درصد از ناوگان کشور به صورت یکسر خالی انجام می شود، بنابراین این موضوع را در سهمیه سوخت در نظر می گیریم.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه شبکه سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور که با شیوه جدید بازسازی شده، هفته آینده راه اندازی می شود، توضیح داد: تعداد دستگاه‌های ترددشمار تا پایان امسال به یک هزار و ۱۴۰ دستگاه می رسد، ضمن آنکه ۶۰۸ دوربین نظارت تصویری در جاده ها داریم.

آدم نژاد با اشاره به اینکه در ۱۱ سال گذشته ۵۵۰ مجتمع خدماتی در کشور ساخته شد، گفت: امیدواریم تا سال آینده نزدیک به ۲۰۰ مجتمع بین راهی را افتتاح کنیم.

وی با بیان اینکه بروکراسی شدیدی برای گرفتن مجوز مراکز خدماتی حاکم است، تصریح کرد: سرمایه گذاران باید از ۱۷ مرکز استعلام بگیرند که این موضوع ۷ ماه زمان می برد، به همین منظور به دنبال کاهش این زمان هستیم.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه دستگاه‌های توزین در حال حرکت در جاده‌ها نصب می‌کنیم، گفت: این دستگاه ها در جاده های مورد نیاز نصب می شود تا به کامیون‌هایی که بیشتر از حد مجاز بار حمل می کنند، اجازه تردد ندهیم.

آدم نژاد با بیان اینکه یکی از موضوع‌های ترافیک این است که افرادی که مقررات را رعایت می کنند نباید توسط خودروهای دیگر آسیب ببینند، عنوان کرد: باید برای تقسیم بندی حمل و نقل، دو موضوع ناحیه مسکونی و غیرمسکونی را در نظر بگیریم و نباید به مالکیت راه‌ها اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید سرعت را در نواحی مسکونی مدیریت کنیم، افزود: این کار با ITS مدیریت شود.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به اینکه رابطه خوبی را با بخش خصوصی که تولید ابزار ITS می کند، داریم، گفت: انجمن ITS توسط بخش خصوصی در حال شکل کیری است که می تواند رابطه میان تولیدکنندگان و کاربران باشد.

آدم نژاد با بیان اینکه ۴۰۰ دوربین نظارت تصویری در ۳۴ هزار کیلومتر از شبکه راه‌های دریایی در حال فعالیت است، ادامه داد: در این راه‌ها ۷ کیلومتر بر ساعت از سرعت غیرمجاز کم شده است و تقریبا در هیچ دوره ای این کنترل صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه حدود ۲ میلیون برگ جریمه از تصاویر این دوربین‌ها صادر شده است، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۸ دستگاه توزین در حال حرکت در حال بهره برداری است و ۱۸ دستگاه هم سال آینده به بهره برداری می رسد، ضمن اینکه ۳۵ دستگاه هم برای شبکه ارتباطی حمل و نقل فراهم می کنیم تا سال آینده تمام شبکه مجهز شود.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با بیان اینکه روزانه ۹۰ هزار تردد حمل بار در کشور داریم، اعلام کرد: دستگاه های توزین علاوه بر تخمین وزن غیرمجاز، شبکه های جاده ای را نیز پایش می کند.

آدم نژاد با اشاره به اینکه تا شهریور سال ۹۵ همه ناوگان حمل و نقل عمومی کشور مجهز به سیستم‌های هوشمند می‌‌شوند، بیان کرد: این سیستم‌ها بر روی خودرو نصب می شود.

معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در پاسخ به این پرسش که سامانه هوشمند کنترل خودرویی که تخلفات رانندگان حمل و نقل عمومی را مستقیم به پلیس گزارش می کند هم مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: در سیستم‌های هوشمندی که تا شهریور ۹۵ بر روی ناوگان نصب می شود، این موضوع هم مدنظر قرار می گیرد، همچنین ساعت کار رانندگان، مدیریت سرعت و زمان سفر هم از جمله مواردی است که توسط سامانه هوشمند کنترل ناوگان حمل و نقل عمومی مدیریت می شود.