به گزارش خبرنگار مهر، استان گلستان یکی از نقاط مستعد پرورش کرم ابریشم در ایران با توجه به دارا بودن زیست بوم مناسب، بارش سالانه ۵۰۰ میلی متر در کوهپایه های البرز، رطوبت و خاک مناسب است. در استان درخت توت که غذای کرم ابریشم است در دو فصل بهار و پاییز قابل برداشت است و در صورت برنامه ریزی و به نژادی به گفته کارشناسان می توان تنوع فصلی در پرورش کرم ابریشم در استان را گسترش داد.

اما زیرساخت های مناسب برای نوغانداری در گلستان فراهم نیست و کمبود اعتبارات، کمبود نیروی انسانی و انسجام نداشتن سیاست گذاری ها در این بخش و نبود صنایع وابسته از جمله چالش های نوغانداری گلستان است.

پیله ابریشم برای تبدیل شدن نخ به استان های دیگر می رود

منیژه تیموری از نوغانداران استان درباره مشکلات این صنعت بخش کشاورزی استان به خبرنگار مهر گفت: پیله ابریشم در گلستان تهیه می شود اما برای تبدیل شدن به نخ، پارچه و قالی به استان های دیگر می رود، در نتیجه سود آن نیز نصیب استانهای دیگر می شود.

این نوغاندار افزود: باید تجهیزات، امکانات و بسترهای پرورش ابریشم در استان فراهم شود تا بتوان از نوغانداری سود متناسب با زحمت آن را به دست آورد.

تیموری تاکید کرد: این حرفه باید از یک فعالیت حاشیه ای به متن زندگی کشاورزان بیاید و این موضوع نیازمند حمایت سازمان جهاد کشاورزی و فراهم کردن امکانات برای نوغاندارن است.

۴۹ درصد تولیدات ابریشم استان در مینودشت

نماینده شرکت ابریشم کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نوغانداری در استان گلستان به مرکزیت مینودشت انجام می شود و در حدود ۴۹ درصد تولیدات استان گلستان در زمینه کرم ابریشم مربوط به شهرستان مینودشت است و پس از آن شهرهای کلاله، گالیکش، مراوه تپه، آزادشهر و رامیان در رتبه های بعدی قرار دارند.

جواد تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که پرورش کرم ابریشم در استان به صورت فصلی است و در صورت حمایت و فراهم کردن زیرساخت های لازم برای تولید کنندگان و صنایع وابسته می تواند در ایجاد اشتغال و تحول اقتصادی منطقه موثر باشد، اظهار کرد: زنجیره پرورش کرم ابریشم تا تولید محصول نهایی هر کدام توانایی ایجاد شغل را دارد و می تواند به ارزش افزوده در استان تبدیل شود.

زنجیره پرورش کرم ابریشم تا تولید محصول نهایی هر کدام توانایی ایجاد شغل را دارد و می تواند به ارزش افزوده در استان تبدیل شود.

این مسئول نوغانداری با اشاره به این که هم اکنون هزار و ۵۰۰ هکتار توتستان برای پرورش کرم ابریشم در استان وجود دارد، تصریح کرد: لازمه توسعه پرورش کرم ابریشم در استان توسعه توتستان ها است و با توجه به این که تنها در فصل بهار کشاورزان می توانند نوغانداری انجام دهند رغبت کمتری برای این موضوع دارند. ضمن این که توتستان های استان بسیار بلند هستند و در مراحل سوم پرورش کرم ابریشم کارایی و کیفیت چندانی ندارند.

پرورش سنتی کرم ابریشم در استان موجب کاهش تولید می شود

تیموری در ادامه با بیان این که پرورش کرم ابریشم استان به صورت سنتی انجام می شود، گفت: کشاورزان استان با حداقل امکانات و در منازل و دامداری های خود به پرورش کرم ابریشم مشغول هستند و این موضوع کاهش تولید را به دنبال دارد و البته علت عمده این موضوع , روش سنتی و عدم حمایت از نوغاندار است.

وی تصریح کرد: کارخانجات و صنایع وابسته در خصوص نوغانداری و ابریشم در استان وجود ندارد و حتی یک کارخانه برای خشک کردن پیله ها نداریم و ۹۰ درصد تولیدات از استان خارج می شود.

تیموری با بیان این که فعالیت نوغانداری نسبت به مدت زمان تولید از هر فعالیت کشاورزی دیگر در استان اقتصادی تر است گفت: به علت نبود چرخه صنایع وابسته ارزش افزوده این محصول از استان خارج می شود و مجدد با ارزش گذاری چند برابری به خودمان بر می گردد.

وی با بیان این که در سال جاری تولید پیله تر استان ۱۷۸ تن بود که تنها ۱۸ تن آن در استان تبدیل به ابریشم شد که این مقدار نیز به صورت سنتی و توسط بافندگان محلی انجام شد، اظهار کرد: مابقی تولیدات استان برای تبدیل شدن به نخ و غیره به استان خراسان جنوبی که صنایع وابسته در آن وجود دارد می رود.

نماینده شرکت ابریشم در گلستان تصریح کرد: ایجاد صنایع وابسته در مراحل مختلف تولید ابریشم می تواند اشتغال پایدار را در استان ایجاد کند. در روش سنتی به ازای هر جعبه تخم نوغان برای ۵ نفراشتغالزایی می شود و این در حالی است که در روش نیمه صنعتی اشتغالزایی برای هر جعبه به ۱۵ نفر می رسد و می تواند سبب فعال شدن جامعه غیر فعال روستایی شود و از مهاجرت روستائیان به شهر جلوگیری کند.

تسهیلات بانکی به نوغاندارن پرداخت نشد

تیموری با بیان این که در سال جاری ۵ هزار و ۱۲۴ جعبه تخم نوغان در بین تولید کنندگان استان توزیع شد، گفت: ۴ هزار و ۲۶۲ بهره بردار کرم ابریشم در استان فعالیت می کنند و تولیدات امسال این بهره بردارن نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد را نشان می دهد.

وی در ادامه از دیگر مشکلات نوغانداران استان را در سال جاری عدم پرداخت تسهیلات بانکی به آنان عنوان کرد و افزود: به دلیل فصلی بودن پرورش ابریشم بانک ها رغبتی برای دادن تسهیلات به این تولید کنندگان ندارند.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی گلستان نیز در گفتگو با مهر گفت: در بحث ابریشم تنها قسمتی که تبدیل به نخ و پارچه و رنگرزی می شود در حوزه صنایع دستی است و ما برای رونق یافتن ابریشم استان ایجاد خوشه را در دست اقدام داریم.

خوشه ابریشم در گلستان ایجاد می شود

جعفر خاندوزی با بیان این که خوشه ابریشم در کشور وجود ندارد، گفت: خوشه ابریشم برای اولین بار قرار است در استان ایجاد شود و ایجاد این خوشه زیر نظر شرکت شهرک های صنعتی استان است که باید در ابتدا عامل خوشه ایجاد شود و این اتفاق در سال ۹۴ صورت می گیرد. ولی برای به سرانجام رسیدن مدت دو سال زمان لازم است.

تولید نخ ابریشم که در استان به صورت سنتی و محدود انجام می شود کیفیت لازم را ندارد چون این نخ ها در آب جوش رنگرزی می شود و نخ پاره می شود.

وی افزود: در حال حاضر تولید نخ ابریشم که در استان به صورت سنتی و محدود انجام می شود کیفیت لازم را ندارد چون این نخ ها در آب جوش رنگرزی می شود و نخ پاره می شود.

خاندوزی در ادامه با بیان این که امسال برای حمایت از پرورش دهندگان کرم ابریشم به ۵۰ نفر از تولید کنندگان، وام با کارمزد ۴ درصد پرداخت می شود گفت: برای سال ۹۴ نیز به ۵۰ نوغاندار شهر مینودشت این تسهیلات پرداخت می شود.

وی همچنین افزود: هزینه راه اندازی یک کارگاه رنگرزی نخ ابریشم توسط اداره صنایع دستی میراث برای نوغانداران استان در سال آینده پرداخت می شود.

پرورش کرم ابریشم در استان سابقه ای بس طولانی دارد بنابراین برنامه ریزی و تدوین راهبردی اصولی در این زمینه در صورتی که با علم ودانش و آموزش های لازم همراه شود بسیار اثربخش خواهد بود. در صورت استقرار صنایع وابسته و تکمیل حلقه تولید در استان با توجه به ارزش افزوده بالا توسعه این صنعت دوچندان خواهد شد چنان که گلستان می تواند مهد نوغانداری کشور باشد.