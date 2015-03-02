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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۴۱

رونمایی از محصول جدید سونی/ معرفیSony Xperia M4 Aqua

رونمایی از محصول جدید سونی/ معرفیSony Xperia M4 Aqua

در روزهای آینده، نمایشگاه موبایل در بارسلون اسپانیا برگزار خواهد شد تا نه تنها میزبان کمپانی های برتر فناوری بوده بلکه شرکت ها نیز به معرفی جدیدترین محصولات خود بپردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سونی یکی از کمپانی های فناوری است که در نمایشگاه امسال بارسلون می تواند نگاه های بسیاری را به خود جلب کند. این کمپانی خبر از معرفی محصول جدید خود با نام Sony Xperia M4 Aqua را اعلام کرده است.

سونی در حالی به معرفی محصول خود خواهد پرداخت که نگاه ها معطوف به دو محصول جدید سامسونگ یعنی گلگسی ها است.

محصول جدید به عنوان نسل بعدی Xperia M2 Aqua خواهد بود که مدتی پیش عرضه شد. اما از ویژگی های این محصول می توان به مواردی مانند صفحه نمایش 5.2 اینچی ، وضوح تصویر 720 P و   همچنین اسنپدراگون  615 و اندروید 5.5 و همچنین دوربین اصلی 13 مگاپیکسل و دوربین دوم5 مگاپیکسل، 1 گیگابایت حافظه داخلی و همینطور باطری 2300میلی آمپری اشاره کرد.

از دیگر قابلیت های این محصول می توان به ضد آب و گرد و خاک بودن آن اشاره کرد. پیش بینی می شود، این گوشی هوشمند در اواسط سال جاری عرضه خواهد شد.

کد مطلب 2508902

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