تدوین سند پيشگيری از اعتياد در منطقه اقتصادی انرژی پارس

عارف وهاب‌ زاده در گفتگو باخبر نگار مهر، گفت: با توجه به افزايش شيوع اعتياد در منطقه ويژه اقتصادی انرژی پارس و لزوم اهميت انجام مداخلات پيشگيرانه برای كاركنان و ساكنان منطقه مقرر شد برنامه جامع پيشگيری از اعتياد در اين منطقه با حمايت معاونت فرهنگي اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزيستی كشور و همكاری ستاد مبارزه با مواد مخدر تهيه و تدوين شود.

وی ادامه داد: به همين منظور روز گذشته جلسه‌اي در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی با حضور بنده و دكتر افشار معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت‌های مردمی، مديركل امور اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، معاون دفتر پيشگيری و درمان سازمان بهزيستی، مديرعامل منطقه انرژی پارس و نماينده دفتر بازرسی و هماهنگی امور استان‌های ستاد مبارزه با مواد مخدر و جمعی از كارشناسان دستگاه‌های فوق برگزار شد و دكتر افشار بر لزوم توجه جدی به كانون هدف محيط‌های كاریو اجرای برنامه‌های پيشگيری و درمان اعتياد تأكيد كرد.

مديركل فرهنگی و پيشگيری ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در اين جلسه حكم مهندس مهدی يوسفی مديرعامل منطقه اقتصادی انرژیپارس كه توسط وزير كشور و دبيركل ستاد به سمت رئيس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر منطقه انرژی پارس منصوب شده بود، توسط معاونت كاهش تقاضا و توسعه مشارك‌های مردمی ستاد به ايشان ارائه شد. در قسمتی از اين حكم بر لزوم برگزاری جلسات شورا، ايجاد هماهنگی بين دستگاه های عضو و مرتبط منطقه، انجام اقدامات مؤثر در زمينه مقابله با عرضه، پيشگيری، درمان و كاهش آسيب و بهره‌گيری از تمامی ظرفيت های منطقه برای اجتماعي شدن امر مبارزه تأكيد شده است.

وهاب‌ زاده با بيان اينكه رونمايی از اين سند در اوايل سال آينده انجام خواهد شد، اظهار اميدواری كرد كه با استقرار مداخلات سند و فعاليت مؤثر شورای هماهنگی منطقه بتوانيم روند افزايشی مصرف را كم و انتظار كاهش شيوع را در این منطقه داشته باشيم.