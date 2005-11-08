عمومي كردن آزمون دوره دكتري بي معنا است // گزينش دانشجو در دوره دكتري كوركورانه نيست

دكتر مقداري در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: دانشگاه ها با توجه به پتانسيل خود دانشجوي دكتري پذيرش مي كنند. اساتيد نيز بر اساس توانايي هاي موجود و با ديدي همه جانبه دانشجوي دكتري خود را جهت انجام فعاليت هاي علمي در طول چند سال انتخاب مي كنند. اين گزينش مانند گزينش در سطح ليسانس كوركورانه نيست و در اين گزينش جوانب مختلف مدنظر قرار مي گيرد.

جامعه علمي و آكادميك در برگزاري آزمون ها با ديدي كارشناسانه و علمي برخورد مي كند و انتخاب دانشجوي دكتري را عادلانه انجام مي دهد

معاون آموزشي دانشگاه صنعتي شريف با رد اعمال سليقه و نظر شخصي اساتيد در گزينش دانشجوي دكتري افزود: جامعه علمي و آكادميك در برگزاري آزمون ها با ديدي كارشناسانه و علمي برخورد مي كند و انتخاب دانشجوي دكتري را عادلانه انجام مي دهد. وي در خصوص آشنايي دانشجويان دانشگاه برگزار كننده آزمون با شيوه طراحي سئوالات اساتيد خود اظهار داشت : طراحي سئوالات آزمون دوره دكتري توسط چند استاد و در برخي موارد با همكاري اساتيدي از دانشگاه هاي ديگر صورت مي گيرد.

افراد نامطلع از برگزاري آزمون هاي دوره دكتري، به عمومي كردن اين آزمون ها تمايل دارند در حالي كه اگر همين افراد با حوصله اين امر را در دانشگاه ها تجربه مي كردند، اعتقادي بر عمومي كردن آزمون نداشتند

عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف تصريح كرد: مصاحبه آزمون دوره دكتري نيز به دور از سلايق و نظرات شخصي برگزار مي شود به عنوان مثال مصاحبه آزمون دوره دكتري دانشگاه صنعتي شريف توسط 10 تا 12 استاد صورت مي گيرد.مقداري تأكيد كرد: افراد نامطلع از برگزاري آزمون هاي دوره دكتري، به عمومي كردن اين آزمون ها تمايل دارند. در حالي كه اگر همين افراد با حوصله اين امر را در دانشگاه ها تجربه مي كردند، اعتقادي بر عمومي كردن آزمون نداشتند. همچنين در هيچ جاي دنيا آزمون دوره دكتري به صورت عمومي برگزار نمي شود چرا اين امر بايد در كشور ما اتفاق بيفتد؟

معاون آموزشي دانشگاه صنعتي شريف افزود: 40 درصد از پذيرفته شدگان آزمون دوره دكتري دانشگاه صنعتي شريف دانشجويان اين دانشگاه و مابقي دانشجويان ديگر دانشگاه هاي كشور هستند. در صورتي كه دانشجويان اين دانشگاه براي تحصيل در دوره دكتري به خارج از كشور اعزام نشوند اين تعداد معكوس مي شود.

وي اظهار داشت: حدود 20 تا 30 درصد از دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف هر سال در آزمون دوره دكتري پذيرفته مي شوند.