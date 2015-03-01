به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز، با تصویب بند (الف) تبصره ۸ لایحه بودجه سال آینده، به نيروي انتظامي اجازه دادند، «نسبت به صدور و تعويض گواهينامه‌هاي رانندگي عادي به هوشمند، اقدام و به ازاي هر كارت ۲۰۰ هزار ريال دريافت كند. درآمد حاصله به حساب رديف درآمدي ۱۴۰۱۵۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز مي‌شود و معادل وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۷۵ – ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد تا بابت هزينه صدور گواهينامه رانندگي هوشمند، توسعه و تجهيز مراكز صدور گواهينامه رانندگي و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برسد».

مجلس همچنین با تصویب بند (ب) این تبصره مقرر کرد، «عوارض واردات خودروهاي سواري به ميزان ۵ ‌درصد قيمت تحويل روي كشتي در مبدأ (فوب) افزايش مي‌يابد. درآمد حاصله پس از واريز به حساب خزانه‌داري كل كشور تا سقف ۱۵۰۰ ميليارد ريال به‌منظور تأمين آمبولانس مورد نياز اورژانس كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد».