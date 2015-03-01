اعتبارات سال جاری منابع طبیعی گلستان ۹۲ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب قزل سفلو ظهر یکشنبه در کنفرانس خبری به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری اظهار کرد: همکاری اداره کل دادگستری با منابع طبیعی خوب بوده و همین تعامل باعث شده تخلفات در حوزه زیارت و مشابه کاهش پیدا کرده است.

وی در خصوص پروژه های شاخص در سال ۱۳۹۳ گفت: طرح مدیریت و مشارکت منابع طبیعی و توسعه روستایی ترسیب کربن در حوزه تیل آباد آزادشهر به مساحت ۴۸ هزار هکتار در ۷ روستای هدف جهت اجرای پروژه های منابع طبیعی با مشارکت مردم منطقه و با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال انجام می شود.

قزل سفلو تصریح کرد: این طرح با رویکرد جذب اتمسفری از طریق احیا جنگل و مرتع و تقویت پوشش گیاهی اراضی شیبدار، جنگل و مرتع تخریب یافته که مدلی برای افزایش بهره وری اراضی با هدف بهبود وضعیت اجتماعی، اقتصادی جوامع محلی، کاهش فقر و بهبود شاخص توسعه استانی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: این پروژه با مشارکت سازمان های بین المللی عمران ملل متحد UNDP و سازمان تسهیلات جهانی زیست محیطی GEF اجرا می شود.

قزل سفو ادامه داد: حفاظت و صیانت از ۴۵۲ هزار هکتار جنگل و ۸۶۳ هزار مرتع، طرح پیشگیری و اطفاء حریق در جنگل ها و مراتع گلستان با اعتبار ملی ۲۸ میلیارد و اعتبار استانی ۱۸ میلیارد ریال از دیگر پروژه های امسال بوده است.

وی از توسعه و احیا جنگل در سطح ۳ هزار و ۴۶۸ هکتار در سطح استان با کاشت گونه های جنگلی مناسب عرصه و مثمر جنگلی، تولید دو میلیون اصله نهال جنگلی و سریع الرشد جهت کاشت در منابع ملی و همچنین توزیع بین مردم جهت کاشت در اراضی مستثنیات خود و دستگاه های دولتی و شرکت ها جهت توسعه فضای سبز، نهالکاری مثمر در اراضی شیبدار مستثنیات اشخاص در ۳۹۰ هکتار به عنوان دیگر پروژه های این حوزه نام برد.

۲۵ دستگاه خودرو کار و اطفا حریق خریداری شده است

قزل سفلو با بیان اینکه خرید ۲۵ دستگاه خودرو کار و اطفا حریق و سه دستگاه تراکتور و ۱۰ دستگاه موتور سیکلت، تصریح کرد: احداث و تکمیل ساختمان های ادارای و حفاظتی در شهرستان های بندرگز، آزادشهر و رامیان به حجم ۳ هزار و ۴۰۰ متر مربع از دیگر پروژه های شاخص امسال بوده است.

وی با بیان اینکه تلفن ۱۵۰۴ امداد جنگل و مرتع به صورت شبانه روزی فعال است افزود: این شماره تلفن به عنوان پل ارتباطی آحاد جامعه با یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری است و گزارش هرگونه تخریب، تصرف و آتش‌سوزی ‌های احتمالی در اراضی ملی و جنگل‌ ها به یگان حفاظت از طریق این خط ارتباطی امکان پذیر است.