نخبگان علمی شاهد وایثارگر استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر صبح یکشنبه در آئین تجلیل از نخبگان و سرآمدان علمی شاهد و ایثارگر استان بوشهر اظهار داشت: طی هشت سال در عرصه‌های مختلف مدیریتی در استان قم فعالیت داشتم و بهترین پشتوانه من هم این بود که به عنوان یک معلم دانشگاه فعالیت داشتم.

فتح‌الله حقیقی سرعت و دقت را به عنوان ویژگی‌های بسیار مهم دنیای امروز خواند و تصریح کرد: منابع استحصال شده یک قدرت نیست بلکه نیاز است که با سرعت بالایی خود را با پیشرفت‌های دنیا هماهنگ کنیم که دقت در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه ایران به صورت ویژه از داشتن نیروهای نخبه و ایثارگر بهره‌مند است، افزود: یکی از عوامل موفقیت ما در دوران دفاع مقدس نیز داشتن همین نیروهای نخبه و ایثارگر بود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار بوشهر با اشاره به تحصیل ۳۰ هزار دانشجو از جامعه ایثارگری در مقطع دکترا و تحصیلات تکمیلی، افزود: استان بوشهر نیز سهم به سزایی در قشر تحصیل‌کرده ایثارگری دارد.

وی نجات جامعه و اصلاح دنیا را به عنوان مهمترین وظیفه و الزام ایثارگران عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: یادگیری و تسلط بر زبان انگلیسی یکی از ضروریاتی است که نخبگان ایثارگر باید مد نظر داشته باشند.

حقیقی با تاکید بر لزوم و اهمیت تسلط منطقی ایثارگران به مسائل سیاسی و اجتماعی، اذعان داشت: مردم ایران اسلامی هیچ‌گاه شهیدان و ایثارگران دفاع مقدس را فراموش نمی‌کنند.