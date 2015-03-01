پنج شهید در ایام فاطمیه در کرمان تشییع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد مهدی ابوالحسنی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این تعداد شهید در تفحص های روزهای اخیر وارد کشور شده اند و شامل سه شهید گمنام و دو شهید با هویت مشخص می باشند.

وی تصریح کرد: مردم استان کرمان دارای روحیه ایثار و شهادت طلبی هستند و رزمندگان استان در طول دفاع مقدس نقش محوری ایفا کرده اند و هم اکنون نیز مزدم در مراسمهای مختلف تشییع شهدا حضور پر رنگ و تاثیر گذار داشته اند.

سرهنگ ابوالحسنی افزود: این شهدا نیز همزمان با ایام فاطمیه وارد کرمان می شوند و در روز ۱۲ اسفند ماه مورد استقبال مردم و خانواده های شهدا و مسئولان قرار خواهند گرفت.

وی تصریح کرد: شهدای گمنام کرمان مربوط به عملیاتهای فاو در سال ۶۷ و عملیات مجنون در همان سال است و در کاظم آباد کرمان به خاک سپرده می شوند و پیکر شهید گمنام تک عملیات فاو نیز در دانشگاه شهید باهنر خاک سپاری می شود.

این مسئول از مردم دعوت کرد در مراسم تدفین این شهدا حضور یابند.

وی همچنین از تشییع شهیدبسیجی رضا زراعان ترک آبادی در بم و رضا پهلوی سرباز وظیفه در کهنوج خبر داد.