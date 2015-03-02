به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آن اسلام، از این رو با همت شورای اسلامی امریکا جزواتی درباره اسلام و نصوص اسلامی بین مردم تقسیم می شود و کسانی که به آشنایی با اسلام علاقه نشان دهند مشاوره و راهنمایی می شوند. علاوه بر این به کتابخانه های امریکا نیز قرآن اهدا می شود تا همه براحتی به این کتاب آسمانی دست رسی داشته باشند.

رشد اسلام هراسی در غرب سبب شده تا مردم از اسلام واهمه داشته باشند و نتوانند ابعاد اسلام واقعی را بشناسند. یکی از مسئولان این طرح گفته است: اینک در امریکا افراطی گری علیه اسلام شدت یافته است و همه سعی ما بر این است که ابعاد اسلام واقعی را به مردم نشان داده و حقیقت را بر آنان آشکار سازیم.