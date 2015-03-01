ايستگاه های امنيت و سلامت در اصفهان مستقر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره كل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان، سومین جلسه هماهنگی در خصوص نحوه استقرار ایستگاه های امنیت و سلامت در ۱۲ مجتمع خدماتی و رفاهی و مراكز بین راهی در محل حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان برگزار شد.

صلواتی، رییس اداره فنی و مهندسی حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان، گفت: در این جلسه، نمایندگان مدیریت ترافیك و مدیریت فرهنگی و اجتماعی استانداری، پلیس راه استان ، مركز بهداشت و درمان، مدیریت ترافیك و مدیریت فرهنگی و اجتماعی استانداری و شركت پخش فرآورده های نفتی و سرمایه گذاران ایستگاه های امنیت و سلامت حضور یافتند.

وی در ادامه بیان داشت: در جلسه مذكور ،ضمن صحبت كلیه نمایندگان نهادهای ذی ربط موارد لازم، جهت اجرا در ایستگاه های امنیت و سلامت به كلیه سرمایه گذاران و بهره برداران مجتمع های رفاهی ابلاغ گردید.

به گفته رییس اداره فنی و مهندسی حمل و نقل و پایانه های استان اصفهان، در ایستگاه های امنیت و سلامت، علاوه بر ارایه خدمات رفاهی مختلف به مسافرین، اكیپ های پلیس راه، راهداری، اورژ‍انس، هلال احمر و امداد خودرو، مستقر و آماده خدمت رسانی به مسافران خواهند بود.

صلواتی در بخش دیگر از اظهاراتش خاطرنشان ساخت:در ادامه این جلسه، مجمع عمومی مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی نیز برگزار گردید و علاوه بر ابلاغ موارد و تذكرات لازم به كلیه بهره برداران مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی در خصوص ارایه خدمات مناسب به مسافران ، رییس هیات مدیره انجمن صنفی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی، گزارشی از عملكرد ۶ ماهه هیات مدیره را ارایه دادند.

گفتنی است؛ ایستگاه های امنیت و سلامت از ۲۵ اسفندماه لغایت ۱۵ فروردین در محورهای برون شهری استان اصفهان مشغول به كار خواهند بود.