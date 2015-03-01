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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳

رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران خبر داد؛

آغاز مذاکرات خرید ۲۸ بالگرد امدادی/ همکاری هلال احمر و اورژانس

آغاز مذاکرات خرید ۲۸ بالگرد امدادی/ همکاری هلال احمر و اورژانس

رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران از انجام مذاکرات برای خرید ۲۸ بالگرد برای این جمعیت خبر داد و گفت: قصد داریم با خرید این بالگردها ناوگان آمبولانس هوایی تشکیل دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدامیرمحسن ضیایی در حاشیه نشست بین‌المللی نقش جوانان در سلامت پس از بلایا در جمع خبرنگاران گفت: یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های هلال‌احمر آماده‌سازی جامعه برای اتفاقات است.

وی ادامه داد: آمادگی موضوع بسیار مهمی است و همه مردم باید در آن دخالت کنند و در این موضوع نقش جمعیت هلال‌احمر پررنگ‌تر از سایر ارگان‌ها به شمار می‌رود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: برای تحقق شعار هر خانواده یک امدادگر ما قصد داریم آموزش‌های خود را گسترش دهیم و امیدواریم که همه جوانان کشور عضو هلال‌احمر شوند چراکه هیچ مانعی برای فعالیت‌های دیگر آنها ایجاد نخواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از یک میلیون نفر عضو سازمان جوانان هلال‌احمر هستند گفت: برنامه‌های ویژه‌ای برای جوانان در سال آینده داریم که به وقت مناسب توسط رئیس سازمان اعلام خواهند شد.

ضیایی در مورد امدادرسانی و همکاری با اورژانس برای امداد نوروزی گفت: تا پایان سال با اورژانس کشور تفاهم‌نامه همکاری امضا می‌شود تا بتوانیم با همکاری و همپوشانی، نیازهای امدادی کشور را برطرف سازیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر در مورد خرید بالگرد تاکید کرد: در پی آن هستیم تا با مذاکره بتوانیم تعدادی بالگرد از کشورهای دیگر خریداری و وارد کشور کنیم.

وی ادامه داد: در این ارتباط مذاکرات برای خرید ۶ بالگرد آغاز شده و امیدواریم بزودی به نتیجه برسد. همچنین در پی آن هستیم تا ۲۲ بالگرد دیگر را نیز تهیه کنیم.

ضیایی خاطرنشان کرد: با خریداری از این ۲۲ بالگرد می‌توانیم ناوگان آمبولانس هوایی خود را راه‌اندازی کنیم چراکه بالگردهای فعلی ما بالگردهای امدادی و مخصوص حمل تجهیزات هستند.

کد مطلب 2508927
حبیب احسنی پور

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