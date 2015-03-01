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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۴۱

منصوری:

نیاز به نان زنجان باید به صورت صنعتی تامین شود

نیاز به نان زنجان باید به صورت صنعتی تامین شود

زنجان- مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: شرکت غله درصدد این است که کلیه نیاز نان استان زنجان را به صورت نان صنعتی تامین کند.

رسول منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر،افزود:در استان زنجان فعالیت نانوایی هایی که به صورت نان صنعتی فعالیت کنند بسیار محدود است.

وی اظهار داشت: شرکت غله در سال آینده بر این امر مبادرت دارد که راه اندازی نانوایی های صنعتی را عملیاتی کند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: در استان زنجان ۳۵کار گاه در حوزه نان صنعتی فعالیت می کنند.

منصوری تاکید کرد: ۴ واحد صنعتی در استان زنجان، سه واحد در شهرستاها فعالیت و می کنند و یک کارخانه در روستای یوسف آباد در ۳۰ کیلومتری استان زنجان فعالیت می کند.

وی در ادامه بر توسعه واحدهای صنعتی نانوایی در استان زنجان اشاره کردو گفت: با تحقق این مهم اشتغالزایی فراوانی ایجاد می شود.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: در کار گاههایی که در حوزه نان صنعتی فعالیت می کند در هر کار گاه برای ۳ الی ۴ نفر اشتغال ایجاد می شود.

کد مطلب 2508929

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