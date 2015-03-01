رزمایش پیامبراعظم(ص) قدرت نظامی ایران رابه رخ مستکبران جهان کشاند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی نوبت صبح روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بیانیه ۲۲۰ نماینده مجلس از برگزاری مانور بزرگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلیج فارس قرائت شد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

مانور بزرگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در رزمایش پیامبر اعظم(ص) در سوق‌الجیشی‌ترین نقطه دریایی ایران بار دیگر قدرت نظامی ایران اسلامی را به رخ مستکبران جهانی کشانید.

با این رزمایش بزرگ و هنرمندانه، بارقه ای از امید در دل مستضعفان جهان تابیدن گرفت. این رزمایش به جهانیان نشان داد که علی رغم تحریم‌های سخت مستکبران بر پرتو عنایات الهی نسبت به مومنان و با اتکاء به جوانان دانشمند می توان به پیچیده ترین سلاح های پیشرفته دست یافت.

بکارگیری سلاح‌های پیشرفته و موشک‌های پیچیده و دقیق در این مانور نظامی پیام گویا به سراسر جهان بود که تحریم‌ها هرگز قادر نیستند مانعی برای دستیابی مردان مصمم و آماده سازان حکومت واحد جهانی به مدرن ترین سلاح ها باشند.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان مجاهد آن انتخاب زمان و منطقه حساس و شکوه این رزمایش را به فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای و ملت ایران تبریک عرض می نماییم و از خداوند بزرگ موفقیت همه دست‌اندرکاران این اقدام خداپسندانه را خواستاریم.