دور جدید مذاکرات نفتی ایران- ایتالیا در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با سفر " پیرو برتد فالگرو" مدیرعامل شرکت تکنی مونت ایتالیا به تهران، دور جدید مذاکرات شرکت تکنی مونت ایتالیا به عنوان یکی از غول‌های پلیمری و پتروشیمی ایران به منظور ساخت یکی از بزرگترین پارک پتروشیمی‌های منطقه خاورمیانه در بندر عسلویه آغاز شد.

مهمترین محور این مذاکرات دو جانبه در تهران درباره احداث پارک پتروشیمی ABS و رابر در منطقه ویزه اقتصادی انرژی پارس بود که دو طرف به توافق های اولیه در این باره دست یافته اند.

فالگرو مدیرعامل شرکت تکنی مونت ایتالیا در این مذاکرات با اعلام آمادگی برای مشارکت و همکاری با صنایع پتروشیمی ایران، خواستار توسعه همکاری‌های مشترک با شرکت های پتروشیمی ایرانی شده است.

بر اساس این مذاکرات مقرر شده است تا با ایجاد یک کارگروه مشترک مقدمات همکاری های آتی پس از شناسایی موضوعات فنی و فرصت‌های توسعه‌ای جدید در صنعت پتروشیمی ایران فراهم شود.

به گزارش مهر، پارک استایرن و ایجاد واحدهای جدید ABS، LCBR، SB و SBS یکی از طرح های پتروشیمیایی ایران در عسلویه بوده که قرار است با سرمایه گذایر مجتمع پتروشیمی جم طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شود.

هدف از از اجرای این پارک پتروشیمی تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن محصول استراتژیک ABS، و ۳۶ هزار تن محصولاتی همچون LCBR، SB و SBS است که خوراکمورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی را تامین خواهد کرد.

در این طرح عظیم پتروشیمیایی شرکت تکنی مونت ایتالیا در بخش مهندسی اصولی، تفصیلی و تدارکات با پتروشیمی جم ایران همکاری خواهد داشت.

مطابق با برنامه زمان بندی این پارک بزرگ پتروشیمیایی در فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس باید تا پایان سال ۱۳۹۵ به بهره برداری برسد.