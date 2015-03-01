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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۴

برگزاری یازدهمین جشنواره آثار مكتوب مبارزه بامواد مخدر

برگزاری یازدهمین جشنواره آثار مكتوب مبارزه بامواد مخدر

مدیركل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر از برگزاری یازدهمین جشنواره سراسری آثار برتر مكتوب در زمینه مبارزه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها در ۱۱ اسفند ماه جاری خبر داد

حمید صرامی در گفتگو با خبر نگار مهر، گفت: ایجاد شبكه ارتباطی با دانش‌پژوهان، تقویت پشتوانه‌های علمی و ادبیات تئوریك، تبیین خلاءهای موجود و معرفی اولویت‌های پژوهشی ستاد مبارزه با مواد مخدر اهداف اصلی این جشنواره می‌باشد و امیدواریم شاهد حضور همه جانبه متخصصین علوم اجتماعی، علوم روانشناختی، علوم بهداشتی درمانی و علوم پایه زیستی در زمینه تولید علم كاربردی در عرصه مبارزه با مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و پیش‌سازها باشیم.

دبیر جشنواره افزود: جمعا ۳۳۴ اثر در زمینه كتاب، مقاله، پژوهش، پایان‌نامه به دبیرخانه این جشنواره ارسال و داوری آثار نیز توسط ۴۵ نفر از اساتید و نخبگان دانشگاهی آگاه به موضوع اعتیاد در ابعاد مختلف انجام شده است.

صرامی با بیان اینكه این جشنواره با حضور مسئولان، اساتید و پژوهشگران و در مجمتمع فرهنگی شقایق تهران برگزار می‌شود، بیان كرد: به نفرات اول تا سوم برتر در زمینه كتب علمی – آموزشی و داستانی، مقاله، پژوهش و پایان نامه های كارشناسی ارشد و دكترا در زمینه مبارزه با مواد مخدر، روان گردان ها و پیش‌سازها جوایزی اهدا خواهد شد.

وی در پایان خاطر نشان كرد: در این جشنواره از ۴۶ عنوان كتاب كه توسط دفتر تحقیقات و آموزش ستاد تهیه شده رونمایی خواهد شد.

کد مطلب 2508935

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