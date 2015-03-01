  1. استانها
  2. قزوین
۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۵۱

سرکار:

تدوین سند ۱۰ ساله دوم در نانو کشور آغاز شده است

تدوین سند ۱۰ ساله دوم در نانو کشور آغاز شده است

قزوین- دبیر ستاد توسعه فناوری نانو گفت: با پایان یافتن برنامه ۱۰ ساله اول نانو، سند ۱۰ ساله دوم فناوری نانو در دست طراحی و تدوین است تا جایگاه ایران در این فناوری نوظهور ارتقا یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرکار صبح یک شنبه در دیدار با استاندار قزوین اظهارداشت: اگر بتوانیم همه ظرفیت ها کشور را در این فنآوری نوظهور بکار گرفته و با یک اراده ملی و عزم جدی جلو برویم میتوانیم ضمن ارتقاء جایگاه خود نتایح ارزشمند آن را در زندگی مردم مشاهده کنیم.

وی افزود: موفقیت در اجرای طرح ها و ایده ها به اراده مدیران بستگی دارد که متناسب با ظرفیت ها  بتوانند برنامه ریزی راهبردی داشته باشند و آن را عملیاتی کنند و با نگاهی به گذشته میتوان دریافت که قادریم به قلهع های پیشرفت برسیم.

این مسئول بیان کرد: در فناوری نانو ظرفیت های خوبی در کشور ایجاد شده و استانها باید بتوانند در این حوزه  ماموریت و رسالت خود را متناسب با قابلیت ها شناسایی و فعال کنند.

ایران در فناوری نانو رتبه هفتم دنیا را دارد

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در کشور تصریح کرد: ایران درحوزه فناوری  نانو رتبه هفتم جهان را دارد و الگویی که در حال حاضر در کشور پیگیری و عملیاتی می شود متناسب  با کشورهای در حال توسعه است.

وی ادامه داد: کشورهای توسعه یافته در حوزه نانو از زیرساخت های کاملی  برخوردارند و هم اکنون آمریکا سالانه بیش از شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون، ژاپن یک میلیارد، و روسیه دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو در این بخش سرمایه گذاری کرده است.

سرکار افزود: الگویی که در ایران طراحی شده متناسب با شرایط و قابلیت های کشور است و درحال حاضر در شرایطی قرار داریم که کشورهای توسعه یافته در بخش نانو، ایران را به رسمیت می شناسند.

وی یادآورشد: ثبات مدیریت و جدیت در کار رمز موفقیت در عرصه نانو است و ستاد نانو از بدو تاسیس تا کنون تلاش کرده درگیر مسائل سیاسی نشود و منافع ملی  را در درجه اول اهمیت و اولویت کاری خود قلمداد کند و به همین دلیل در شرایط کنونی از همه جریانات سیاسی و حزبی در این ستاد فعالیت می کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو اظهارداشت: در حوزه نانو تمام کشورهای پیشرفته ایران را به رسمیت می شناسند و ایران یک پایه سیاستگذاری در این عرصه است و بخش اصلی این موفقیت مرهون حمایت های مقام معظم رهبری از این صنعت و فناوری است.

وی افزود: در استان قزوین باید با تدوین یک برنامه زمان بندی پنج ساله ماموریت های آن متناسب با ظرفیت ها و قابلیت ها در عرصه نانو تعریف و تعیین شود.

سرکار همچنین در همایش آشنایی صنایع استان قزوین با فرصت های بکارگیری فنآوری نانو در قزوین شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 2508938

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها