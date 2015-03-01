تدوین سند ۱۰ ساله دوم در نانو کشور آغاز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرکار صبح یک شنبه در دیدار با استاندار قزوین اظهارداشت: اگر بتوانیم همه ظرفیت ها کشور را در این فنآوری نوظهور بکار گرفته و با یک اراده ملی و عزم جدی جلو برویم میتوانیم ضمن ارتقاء جایگاه خود نتایح ارزشمند آن را در زندگی مردم مشاهده کنیم.

وی افزود: موفقیت در اجرای طرح ها و ایده ها به اراده مدیران بستگی دارد که متناسب با ظرفیت ها بتوانند برنامه ریزی راهبردی داشته باشند و آن را عملیاتی کنند و با نگاهی به گذشته میتوان دریافت که قادریم به قلهع های پیشرفت برسیم.

این مسئول بیان کرد: در فناوری نانو ظرفیت های خوبی در کشور ایجاد شده و استانها باید بتوانند در این حوزه ماموریت و رسالت خود را متناسب با قابلیت ها شناسایی و فعال کنند.

ایران در فناوری نانو رتبه هفتم دنیا را دارد

دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در کشور تصریح کرد: ایران درحوزه فناوری نانو رتبه هفتم جهان را دارد و الگویی که در حال حاضر در کشور پیگیری و عملیاتی می شود متناسب با کشورهای در حال توسعه است.

وی ادامه داد: کشورهای توسعه یافته در حوزه نانو از زیرساخت های کاملی برخوردارند و هم اکنون آمریکا سالانه بیش از شش میلیارد و ۱۰۰ میلیون، ژاپن یک میلیارد، و روسیه دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو در این بخش سرمایه گذاری کرده است.

سرکار افزود: الگویی که در ایران طراحی شده متناسب با شرایط و قابلیت های کشور است و درحال حاضر در شرایطی قرار داریم که کشورهای توسعه یافته در بخش نانو، ایران را به رسمیت می شناسند.

وی یادآورشد: ثبات مدیریت و جدیت در کار رمز موفقیت در عرصه نانو است و ستاد نانو از بدو تاسیس تا کنون تلاش کرده درگیر مسائل سیاسی نشود و منافع ملی را در درجه اول اهمیت و اولویت کاری خود قلمداد کند و به همین دلیل در شرایط کنونی از همه جریانات سیاسی و حزبی در این ستاد فعالیت می کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری نانو اظهارداشت: در حوزه نانو تمام کشورهای پیشرفته ایران را به رسمیت می شناسند و ایران یک پایه سیاستگذاری در این عرصه است و بخش اصلی این موفقیت مرهون حمایت های مقام معظم رهبری از این صنعت و فناوری است.

وی افزود: در استان قزوین باید با تدوین یک برنامه زمان بندی پنج ساله ماموریت های آن متناسب با ظرفیت ها و قابلیت ها در عرصه نانو تعریف و تعیین شود.

سرکار همچنین در همایش آشنایی صنایع استان قزوین با فرصت های بکارگیری فنآوری نانو در قزوین شرکت خواهد کرد.