فاصله راي اعتماد به وزيران پيشنهادي زياد و معنادار خواهد بود// وزيران پيشنهادي رفاه و تعاون مطمئنا راي اعتماد مي گيرند

سخنگوي فراكسيون وفاق و كارآمدي بعد از نشست عصر امروز فراكسيون و نظرسنجي اين نشست از اختلاف زياد آراي موافق با وزراي پيشنهادي و وضعيت مطمئن وزراي تعاون و رفاه براي كسب راي اعتماد خبر داد.

رضا طلايي نيك در گفت وگو با خبرنگار "مهر" گفت : در نشست امروز فراكسيون بعد از بررسي وزراي پيشنهادي راي گيري كتبي و مخفي انجام و مشخص شد كه آقايان كاظمي و ناظمي در گرفتن راي اعتماد براي وزارت خانه هاي رفاه و تعاون وضعيت مطمئن و آقايان فرشيدي و محصولي در كسب راي اعتماد براي وزارت خانه هاي آموزش و پرورش و نفت وضعيت متوسط دارند.



وي در خاتمه تاكيد كرد : پيش بيني مي شود فاصله آراي موافق بين وزراي رفاه و تعاون با وزراي آموزش و پرورش و نفت زياد و معني دار باشد .