به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم تشکری صبح یکشنبه در آیین تجلیل از نخبگان علمی خانواده شاهد و ایثارگر استان بوشهر اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا با اجرای برنامه‌های علمی، فرهنگی و اخلاقی، فرهنگ ایثار و شهادت را در سطح جامعه ترویج دهیم.

وی با تاکید بر لزوم تبیین عظمت، شکوه و شوکت شهدا در قالب‌های علمی، فرهنگی و اخلاقی، تصریح کرد: نخبگان علمی شاهد و ایثارگر باید در جامعه سرآمد باشد و ما نیز وظیفه داریم که قدردان این عزیزان باشیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر با اشاره به تجلیل از ۴۰ نفر از نخبگان علمی خانواده شاهد و ایثارگران استان بوشهر در این آئین، خاطرنشان ساخت: شش نفر از این تعداد برترین‌ها و اعضای شورای نخبگان ایثارگری استان هستند.

وی با بیان اینکه تعدادی از این افراد عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند، بیان داشت: ۹ نفر نیز دانش‌آموزان برتر در المپیاد استانی و کشوری هستند که یکی از آنها رتبه سوم المپیاد کشوری را در کارنامه دارد و ۲۳ دانش‌آموز ممتاز استانی نیز از خانواده شاهد و ایثارگر هستند.

تشکری با اشاره به تقدیر از نخبگان قرآنی خانواده‌های شاهد و ایثارگر استان بوشهر در شهریورماه امسال، ادامه داد: نخبگان عرصه هنری نیز تا پایان سال جاری تجلیل می‌شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر نیز با اشاره به تلاش برای شناسایی و جذب و حمایت از نخبگان علمی، هنری، مذهبی و ورزشی شاهد و ایثارگر، گفت: در سال جاری ۲۵۰ مقاله علمی، پژوهشی توسط شورای نخبگان ایثارگر استان تهیه شد.

محمدحسین مقدس از تهیه ۱۵ اختراع و ۱۰ تالیف توسط شورای نخبگان ایثارگر استان بوشهر در سال جاری خبر داد و اذعان داشت: ۲۰۰ نخبه علمی شاهد و ایثارگر از سال ۸۴ تاکنون در استان بوشهر شناسایی شده است.